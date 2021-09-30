Son Dakika: Kısa Süreliğine Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı

Kısa Süreliğine Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başladı: Vakıfbank sıfır faizli olarak verilecek yeni bir kredi kampanyası hakkında duyuru yaptı. Söz konusu kredi için gerekli olan tüm şartlar belirlendi.

Vakıfbank tarafından emekli ve çalışanlara özel sıfır faizli kredi kampanyası başlattı. İhtiyaç kredisine başvurmak isteyenler için finansman kredileri değerlendirebilir. Türkiye sınırları içerisinde en fazla ziyaret görmüş bankalarda ilk sırada gelen Vakıfbank, 36 ay vadeli şekilde bir işlem hakkı tanımaktadır. Kredi başvurusunu Vakıfbank üzerinden gerçekleştireceklere özel faizsiz şekilde kredi sunulmaktadır. İslami değerlere uygun şekilde kredi almak isteyenler için düzenlenen bu kampanya ile birlikte hiçbir şekilde faiz ödemeksizin fayda sağlanacaktır.

Vakıfbank Faizsiz Kredi Şartları Nelerdir?

Vakıfbank tarafından kurulan Katılım Bankası aracılığı ile vatandaşlara faizsiz kredi alma hakkı tanımaktadır. Kendi bünyesinde sunulan kredilerde olduğu gibi belirli bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Emeklilik almaya hak kazanmış olan vatandaşların maaşlarını bankadan alma şartı ilk olarak aranmaktadır. Eğer emekli değil ise ve çalışmaya devam ediyor ise en az 6 aylık olmak kaydı ile geriye dönük sigortası olması ve 12 aylık geçmiş dönemde toplamda sigorta hakkına sahip olması gerekiyor. Kredi notu düşük olan ve bankalara karşı sicil kaydı kötü durumda olan vatandaşlara ise Vakıf Katılım Bankası kredi alma imkanı sunuyor.

Vakıf Katılım Bankası Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredinizi sıfır faiz oranı ile almaktan yanaysanız, Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek talepte bulunmalısınız. En yakın şubeye gittikten sonra gerekli olan seçenekler sizlere sunulacaktır. Kredi notu bakımından uygun olan vatandaşlar için kredi seçimi yapılmasının ardından faizsiz şekilde alma imkanı tanınacaktır. Banka işlemlerinde farklı işlemler içinde herhangi bir şekilde faiz almamaktadır. Bir faizsiz kredi kartı sahibi olmak isteyenler içinde Vakıf Katılım Bankası şubesinden kredi kartı başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gerektiği şekilde kartınızın teslimatı sizlere belirlenen süre içerisinde yapılabilmektedir.

Emeklilik hakkına sahip olan vatandaşlarında maaşlarını banka şubesine taşıması sonrasında 100 bin TL tutarına kadar faizsiz şekilde kredi alabilme imkanı tanınmaktadır. Helal emeklilik kredi adı altında bulunan bu krediyi ise 36 ay vade ile geri ödeme yapabilirsiniz.