Son dakika emekli haberi geldi. Emekliye Ekim Ayında 1750 TL Ek Ödeme Müjdesi! Hesaplara Yatırılacak Tarih Belli Oldu. 1750 TL'ye kadar ek ödemeler hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisinin beklediği zam haberi bugün kesinlik kazandı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeni veriler çerçevesinde emekli Ekim ayı zammı belli oldu.

Milyonlarca emekli Ekim ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Ayrıca emeklilere emekli promosyonu da ödenecek. Böylece Ekim ayı emekliler için bereketli geçecek. Peki emeklilere Ekim ayında ne kadar ödeme yapılacak? Emekliye maaş yanında bu ay tam 1750 TL ek ödeme müjdesi geldi! Emekliler, Ekim ayında banka hesaplarında fazladan 1750 TL daha görecekler.

Ekim Ayında Emekliye 1750 TL Ek Ödeme

Emekliler, bu ay 6 aylık enflasyon oranı çerçevesinde maaş zammının yanı sıra 750 TL emekli promosyonu sahibi olacaklar. Böylece emeklilere bu ay 1750 TL'ye yakın ek ödeme yapılmış olacak.

Emekliye Peş Peşe Müjdeler

Bu akşam Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen ve ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'da emeklilere müjdeleri sıraladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla, Ekim ayı emekli promosyonları ve emekli maaş ödemelerinin emeklilerin banka hesaplarına yatırılacağı müjdesi verildi. Emekli olan kişiler, bu haberler haricinde bankalardan kredi talebi de edecek. Emekliye kredi veren bankalar 250.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanından faydanalacaklar.