Resmi Gazetede Yayınlandı: Emekli Olma Yaşı Düşürüldü Anında Emekli Olabilirsiniz. Yıpratıcı ve ağır işlerde çalışan vatandaşlar, fiili hizmet süresi zammı veya bir başka ismi ile yapılanma hakkı ile erken emekliliğe hak kazanabilir. Daha düne kadar 18 meslek grubuna bu hak tanınırken son yapılan çalışma ile beraber sağlık çalışanları başta olmak üzere cezaevi görevlileri gibi çeşitli meslek grupları da eklenerek 45 iş koluna erken emeklilik avantajı tanıdı.

Her ne kadar da emekli maaşlarının düşük olması söz konusu olsa da, milyonlarca vatandaş emekli olmak amacıyla gün sayıyor; erken emekli olmanın yöntemlerini araştır an vatandaşlar Birgül SGK'nın yayınlamış olduğu yeni bir liste ile rahat bir nefes aldı ve böylelikle 43 yaşında dahi emekli olmanın önü açılıyor.

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan vatandaşlar, fiili hizmet süresi zammı veya bir başka ismi ile yapılanma hakkı ile erken emekliliğe hak kazanabilir.

43 yaşında Emekli Olma İmkanı

Fiili hizmet süresi zammının ne şekilde uygulanacağına geldiğimizde ise normal koşullar altında çalışma süresi 360 gün üzerine çalışmalar, riskli sektöre ve kanunun bu sektörde tanımış olduğu artı süreye göre fazladan hizmet süresi eklenmektedir. Örnek verilmesi ne fayda olacaktır ki civa üretiminde çalışan bir işçinin fiili hizmet zammı 90 gün şekilde hesaplanırken bu işte 12 ay boyunca çalıştırdığında 15 ay çalışmış sayılacak ve böylelikle gerek prim gün sayısı artışı yaşanıyor gerekse de erken emekli olma avantajı elde ediliyor. Normal koşullarda 360 günlük çalışılması gerekirken cıva üretiminde çalışan işçilerin bir yıl içerisinde 450 gün çalışmış olduğu hesaplanıyor. Bu da erken emeklilik denilen durumu ortaya çıkarıyor.