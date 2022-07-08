Son Dakika: Japonya'nın Eski Başbakanı Öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre , Japonya'nın en uzun süre görev yapan başbakanı Shinzo Abe, Nara şehrinde parlamento seçimleri için kampanya yürütürken vurulduktan sonra öldü .

Görevdeki Başbakan Fumio Kishida, 67 yaşındaki Abe'nin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Raporlara göre, Abe, başlangıçta bilinçli ve duyarlı olduktan sonra, hastaneye kaldırıldığında kalp durması durumunda görünüyordu.

Polis, saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen 41 yaşındaki bir adamın tutuklandığını söyledi.

Saldırı dünya çapında şok ve kınamaya yol açtı.

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Devlet televizyonu NHK ve Jiji haber ajansının bildirdiğine göre, Abe hastanede ölü olarak doğrulandı.

"Üst düzey bir LDP (Liberal Demokrat Parti) yetkilisine göre, eski başbakan Abe, tıbbi tedavi gördüğü Nara bölgesinin Kashihara kentindeki bir hastanede öldü. 67 yaşındaydı," dedi NHK.

Macron: 'derinden bir şok içerisindeyiz'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Abe'ye yönelik "aşağılık saldırı karşısında derinden şok olduğunu" söyledi.

“Büyük bir başbakanın arkadaşları ve ailesi için düşünceler. Fransa, Japon halkının yanındadır” diye Twitter'da yazdı.

Abe'nin eşi hastaneye gitti

NHK kamu yayıncısı, Abe'nin karısı Akie'nin tedavi gördüğü Nara'daki hastaneye trenle giderken canlı görüntülerini yayınladı.

Dünya saldırıya tepki gösterdi

Dünyanın dört bir yanından liderler Abe'ye yönelik saldırıyı kınadı.

'Vahşet eylemi'

Kishida gazetecilere Abe'nin durumunun kritik olduğunu söyledi.

“Yapılabilecek her şey onu canlandırmak için yapılıyor. Hayatının kurtulması için kalbimin derinliklerinden dua ediyorum” dedi ve herhangi bir nedenin farkında olmadığını da sözlerine ekledi.

Bu saldırı, demokrasimizin temeli olan seçimler sırasında gerçekleşen bir vahşet eylemidir ve kesinlikle affedilemez” dedi.