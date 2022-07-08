Japonya'nın Eski Başbakanı Shinzo Abe Vuruldu, Durumu Kritik

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin Nara kentinde bir seçim kampanyası konuşması yaparken vurulduktan sonra “ağır durumda” olduğunu söyledi.

Kishida, Cuma günkü Abe'ye yönelik saldırıyı “en güçlü ifadelerle” kınadı ve 67 yaşındaki adamın hayatta kalması için “kalbinin derinliklerinden” dua ettiğini söyledi.

Yamagata'nın kuzey vilayetinde bir kampanya görünümünü kısa kesen ve helikopterle başkent Tokyo'daki resmi konutuna dönen Kishida, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ekledi.

Kabine Baş Sekreteri Hirokazu Matsuno gazetecilere verdiği demeçte, Pazar günkü parlamentonun üst meclisi seçimleri öncesinde Nara'da kampanya yürüten Abe'nin sabah 11:30'da (02:30 GMT) vurulduğunu söyledi. Matsuno, "Böyle bir barbarlık eylemi hoş görülemez" dedi.

NHK kamu yayın kuruluşu, yerel itfaiyeye atıfta bulunarak, Abe'nin "hayati bir belirti göstermediğini" söyledi. Japon polisinden alıntı yapan NHK, Abe'nin arkadan pompalı tüfekle vurulmuş gibi göründüğünü ve olay yerindeki muhabirinin "iki kez ateş eden bir silah sesi" duyduğunu söyledi.

Yayıncı, Abe'nin birkaç güvenlik görevlisinin ona doğru koşarken caddede çöktüğünü gösteren görüntüleri yayınladı. Abe yere yığıldığında göğsünü tutuyordu, gömleği kana bulanmıştı.

Kyodo News, Abe'nin bilincinin yerinde olmadığını ve kalp krizi geçirdiğini söyledi. Ajans, eski başbakanın Nara'daki Yamatosaidaiji İstasyonu yakınlarındaki bir sokakta saldırıya uğradığını söyledi.

NHK, 41 yaşındaki bir erkek zanlının cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındığını söyledi. Yamagami Tetsuya olarak tanımlanan zanlının elinde bir silah olduğu ve polisin buna el koyduğu belirtildi.

Japonya'nın halkla ilişkilerden sorumlu bakan yardımcısı Koichiro Matsumoto, Al Jazeera'ya “Bu çirkin bir saldırı” dedi. "Hükümet, son derece şiddetli bir şekilde kınıyor."

Şok ve kınama

Abe, Aralık 2012'den Eylül 2020'ye kadar Japonya'nın başbakanı olarak görev yaptı ve onu ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı yaptı.

Dışişleri bakanı bir baba ve başbakan olarak görev yapan bir büyükbabayı içeren zengin bir siyasi aileden gelen Abe, en çok cesur parasal gevşeme ve mali harcamalar içeren imzası “Abenomics” politikasıyla tanınıyor. Ayrıca, yıllarca süren düşüşten sonra savunma harcamalarını destekledi ve ordunun gücünü yurt dışına yansıtma yeteneğini genişletti.

Ancak, aşırı milliyetçiliği Koreleri ve Çin'i kızdırırken, zayıf halk desteği nedeniyle ABD tarafından hazırlanan pasifist anayasayı resmen yeniden yazmak gibi aziz hedefine ulaşamadı.

Abe'nin 2021'in sonlarına kadar kalması gerekiyordu ve bu da ona tarihi görev süresindeki son bir olayı görme fırsatı verdi - ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları. Ancak bir şok duyurusunda, kronik bir sağlık sorunu yeniden ortaya çıktıktan sonra Ağustos 2020'de istifa etti. Abe, gençliğinden beri ülseratif kolit geçirdi ve durumun tedavi ile kontrol altına alındığını söyledi.

Abe, istifa etmesine rağmen, ana hiziplerinden birini kontrol ederek iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) üzerinde baskın bir varlık olarak kaldı.