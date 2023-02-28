Araç fiyatları yerle bir olacak! 2.el araç ithalatı ve ilk arabasını alana ÖTV indirimi müjdesi!

2.el araç ithalatı ve ilk arabasını alana ÖTV indirimi müjdesi! Araç fiyatları yerle bir olacak! Son günlerde yapılan düzenlemelerle araç fiyatlarının tepetaklak edileceği söyleniyor. 2.el araç ithalatında ve ilk arabasını alana ÖTV indirimi yapılması şeklindeki düzenlemede çok sayıda kişinin araç sahibi olacakları düşünülüyor. Araç fiyatlarındaki bu yükselişin seçim öncesinde indirilmesi konusunda adım atan devlet ÖTV konusunda çeşitli düzenlemeler yaparak bunu gerçekleştirdi.

5 Yıl Satmama Şartlı ÖTV’siz Araçlar

5 yıl satmama şartı ile ÖTV indirimi ve ikinci el araba ithalatı iddiası gündeme geldi. Bu konuda yapılan açıklamada araç fiyatlarında yaşanan yükseliş vatandaşın cebini yakarken seçim öncesi hükümetten araç fiyatlarına devlet müdahalesi geleceği iddia edildi. Bu iddianı doğru olması durumunda çok sayıda kişinin araç sahibi olacağı düşünülüyor.

2.El Araç ithalatına İzin Verilecek mi?

İkinci el araç satışı yapan kişilerin araç fiyatlarını çok yüksek tutması sonucu insanlar araç almakta sorun yaşıyorlar. Birinci el araçlarda fiyatların yükselmesi sorun olarak görülürken bu durum ikinci el araçlarda da çok yüksek olarak seyrediyor.

İkinci el satılı yapan ve araçları stoklayan kişiler olduğunun fark edilmesi ile birlikte bu duruma da müdahale edileceği belirtiliyor. Bu konuda yapılacağı düşünülen müdahale ile birlikte stokçuluğun da önüne geçilmesi planlanıyor.

haber24.com özel haber