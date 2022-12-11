İstanbul, İzmir, Ankara ve Bodrum'da Olanlar Dikkat! Banka Sadece Size Özel Kampanya Açıkladı!

TEB Havalimanından Hızlı Geçiş Fırsatı! TEB havalimanlarında ücretsiz ve hızlı geçiş fırsatı sunan kampanyasını duyurdu. İstanbul'da bulunan iki farklı havalimanı İzmir, Ankara ve Bodrum'daki havalimanlarında hızlı geçiş önceliği ile sıra beklemeden anında işlemleri yapabilmek TEB ile mümkün hale geliyor. Yalnızca CEPTETEB’li kredi kartı kullanıcıları için geçerli olan kampanya belirli şartlar karşılandığında kullanılabiliyor.

TEB Havalimanından Hızlı Geçiş Şartları

Bu şartlar arasında şunlar yer alıyor: CEPTETEB kredi kartı kullanıcısının son ekstre tutarının 5.000 TL ve üzerinde olması gerekiyor. Acil nakit ihtiyacı için kullanılmış CEPTETEB ihtiyaç kredisinin ödemelerinin henüz devam ediyor olması gerekiyor.

TEB Havalimanından Hızlı Geçiş Kampanyasına Başvuru

Müşterinin CEPTETEB hesabında 50.000 TL ve üzerinde döviz bulunması gerekiyor. Tüm havalimanlarında değerlendirilerek hızlı geçiş sayesinde zamandan tasarruf edilebilir. Yıl içinde ayda 4 kez bu faydadan yararlanılabilir. Yılda ise bu rakam 24'e denk gelir.

Her müşteri kendine özel limitini kullanabilir. Hangi havalimanından kullanıldığını önemi yoktur. CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden kaç adet geçiş hakkı kalındığı öğrenilebilir. Havalimanlarındaki hızlı geçiş alanlarını kullanarak QR kodu ile mobil uygulamayı üzerinden okutarak hızlıca geçilebilir. İç hatlar, dış hatlar gidiş ve dönüş yollarında değerlendirilir.