Son Dakika: İkinci El Araç Alacaklara Kredi Uyarısı Geldi. Sıfır araç piyasasında meydana gelen tedarik problemi sebebiyle fiyatları adeta tavan yapan ikinci el araçlar son dönemlerin en durgun dönemini yaşıyor. Otomotiv yazarları tarafından yapılan açıklamalara göre ikinci el araçlar ile taşıt kredileri ile alakalı çok önemli gelişmeler yaşandı.

Koronavirüsü pandemisi sebebiyle sıfır kilometre araçlarda meydana gelen tedarik probleminin sonrasında fiyatları ayyuka çıkan ikinci el araçlar, son dönemlerde dövizin belli bir seviyede kalması ile beraber fiyat istikrarını yakaladı.

İkinci El Araç Satışlarında Düşüş Neden Yaşanıyor?

Konuyla ilgili ikinci el araç almayı planlayanlar için çeşitli açıklamalarda bulunan uzmanlar şu ifadelere yer veriyor: Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar, faiz ile araç fiyatlarındaki birtakım yükselmeler bunu etkiliyor. Bir dönem ikinci el otomobiller sıfır kilometre otomobil yerden çok daha yüksek fiyatlara satılıyordu. Araç bulunuyordu ve alınıyordu. Ancak şimdi piyasanın dolar bazında al yavaş yavaş ılıman bir iklime dönüşmesi ile beraber ikinci el araç sayısında azalma meydana geldi. Bu durumun sebebi ise otomotiv piyasasında stok yapılması mı yoksa araç satış isteğinin halk arasında azalması mı tam olarak bilinmiyor.

Aralık ayında 0 kilometre daha çok satılık ikinci el rağbet görmüyordu. Şimdi ise nisan ayı içerisinde ne kadar düşük olmasa dahi satış genelde sıfır kilometre otomobillerde oldu. İkinci el araçlarda durgunluk devam ediyor. Bunda mevsimlerinde etkisi vardır. Bir miktar ise kredi faizlerinin ve kredi vadelerine yönelik kısıtlamalarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Araç fiyatları devamlı artış gösterdiği için kasko bedeline göre hesaplanıyor ve 120 bin TL ile daha da altındaki kasko değerine sahip bir otomobil varsa yüzde yetmiş oranında kredi şeklinde alınabiliyor.