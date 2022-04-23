QNB Finansbank nakit isteyenler için 60.000 TL verecek! SMS atarak, İnternetten ve Bankadan İşlem Yapılacak! Çok Basit Nakit kampanyasına sizlerde hemen katılabilirsiniz. QNB Finansbank üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte 60000 TL nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç imkanı sunmamaktadır. En yakın banka şubesi üzerinden bankanın resmi internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek, istediğiniz zaman nakit kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın, SMS ile vermiş olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına hemen katılabilir ve ücretli mesaj atarak, başvuru sonucunu öğrenebilirsiniz. Sms ile kredi başvurusu için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bu şekilde yapılacak olan kredi başvurularında, banka 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verir, onaylanan tutarı da hemen kendi hesabınıza yatırma imkanı sunar.

En yakın banka şubesi üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız kimliğinizle birlikte banka şubesine giderek kredi, istediğinizi söylerseniz, sizlere 60000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi imkanından faydalandılar. QNB Finansbank yapmış olduğu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin nakit ihtiyacı olması ile birlikte 60000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi alacağı hakkında bilgileri yayınladı. 50000 TL üzerindeki kredilerde banka sadece sizlere 24 ay vadeli işlem yaparken, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi kullanabilirsiniz.