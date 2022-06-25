8 Milyon Üzerindeki Emekliye 9150 TL Ödeme Yapıldı! Emekli maaş hesabınız üzerinden 9150 TL ödeme almak isteyen kişilere başvuru hakkı imkanı hala devam ediyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil para ihtiyacı olan yemekler, özellikle bankaların kendi müşterisi olması durumunda hızlı bir şekilde acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri birçok kampanya bulunmaktadır.

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan ve PTT üzerinden alan kişiler istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden nakit kredi kampanyasından faydalanabiliyor. Yapılan son kampanyada, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden gelir belgesiz olarak 9150 TL ödeme yapılacağı açıklandı. 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu paraları alabilmeniz için herhangi bir şart bulunmuyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank veya PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, herhangi bir başvuru yapmanıza gerek kalmadan internet bankacılığına giriş yaparak buradan işlem yapabilir ve hesabınıza ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte duyurusu sonrasında emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlara 9150 TL'ye kadar bayram için kredi imkanı tanıyacağını duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden daha önce kredi almış olsanız bile sizlere bu kredi kampanyası yapılacak ve acil ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz, nakit krediler hesaplarınıza yatacaktır. 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler, 45 gün veya 90 gün ertelemeli olarak de alacağı tüm kredilerde işlem yapabilmektedir. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de sizlerde başvurunuzu gerçekleştirecek işlem yapabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

Ptt üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler ise PTT şubelerine giderek kredi kullanması gerekiyor. Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaramızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz durumunda PTT ve aktif Bank İhtiyaç Kredisi kampanyasına SMS ile başvuru yapmış olursunuz. Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 30 50 numarasına gönderdikten hemen sonra sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmekte ve onaylanan tutarı, isterseniz ev adresinizde isterseniz de PTT Şubelerinde gişe personeli yardımıyla kullanabilirsiniz. Ptt üzerinden daha önce kredi kullansanız bile sizlere bu kredi imkanı sağlanacak ve onaylanan tutar aynı gün içinde hesabınıza yatacaktır.