Son Dakika Hesaplarınızı Kontrol Edin. Son dakika flaş bir haberde paraların bugünden itibaren hesaplara yatırıldığı açıklandı. Söz konusu haber neticesinde ise vatandaşların hesaplarını kontrol etmeleri istendi. Tarımla uğraşan çiftçiler için yapılan destek ödemelerinin bu sabah saatlerinden itibaren hesaplara yatırıldığı açıklandı. Bakanlık ise tüm çiftçilerin emeklerine karşılık ödemelerin yapıldığı ve bu kapsamda kendilerine teşekkürlerini sunduklarını ifade ediyor.

Paraların 11 Nisan tarihi itibari ile hesaplara aktarıldığı ve tarım işi ile uğraşan kişilerin ödemelerini alabilecekleri belirtildi. Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilerin ödemelerini alabileceklerini ifade etti. Söz konusu ödemeler için hesapların kontrol edilmesini talebinde bulunuldu. Milyonlarca çiftçilerin hesaplarına ödemelerin yapıldığı açıklandı.

Tarım İle Uğraşanlara Müjdeli Haber

Ülkemiz genelinde milyonlarca vatandaş tarım işleri üzerine emek veriyor. Tarım işi ile uğraşan vatandaşlar için bu sabah saatlerinde müjdeli bir haber verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı son dakika haberi paylaşarak çiftçilerin hesaplarına ödemelerin yapıldığını açıkladı. Söz konusu ödemeler hakkında yeni bir açıklama yapılarak hesapların kontrolünün sağlanması belirtildi.

Ödemelerin ise bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıklandı. Milyonlarca çiftçi için müjdeli haber en sonunda geldi. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi tarafından yapılan açıklamada çiftçiler için düzenlenen destek ödemelerinin 11 Nisan tarihi itibari ile hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Hemen Hesaplarınızı Kontrol Edin

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçiler için ödenen destek paralarının hesaplara geçtiğini açıkladı. Bakan Kirişçi çiftçi olan vatandaşların hesaplarını kontrol etmelerini istedi. Tarımsal destekleme kapsamında yapılacak olan ödemeleri bugün itibari ile hesaplara aktarıyoruz. Emek veren tüm çiftçilerimize hayır ve bereket getirmesini temenni ediyoruz şeklinde açıklamada bulunan Kirişçi bu açıklama ile dikkat çekmeyi başardı.

Toplamda 160 milyon liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bu sabah saatlerinden itibaren hesaplara aktarıldığı bilgisi gündemde yer aldı. Tarıma destek veren tüm çiftçilerin hesaplarını kontrol etmeleri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler çiftçi vatandaşların bir nebze de olsun yüzlerini güldürmeyi başardı. Ödemeler bu sabahtan itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı.