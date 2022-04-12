Emekliye Sabah Duyuruldu Akşam Ödenecek! Bankalardan Şok Destek Başladı

Bankalardan Şok Destek Başladı. Yaşanan son dakika gelişmesi ile birlikte bankalardan yeni bir destek kampanyası yapılacağı ifade ediliyor. 2022 yılı içerisinde emekli maaşlarına yansıtılacak olan zamlara bir destekte bankalardan verilecek. Emekli maaşlarına yapılacak olan zamların ardından bankalardan da milyonlarca emekli vatandaşa şok bir destek sunulacak. Bankalar yeni destek paketlerini ilerleyen dönemlerde halka duyuracak. Emekli maaşlarına ek olarak 3 bin TL ödeme yapılacağı gelen flaş haberler arasında yer alıyor. Ödemeler ise maksimum 3 bin TL tutarında olacak. Bankalar tarafından yapılan görüşmeler sonucunda alınan bu karar milyonlarca emekli vatandaşın yüzlerini güldürmeyi başaracak. Ek gelir olarak 3.000 TL ek ödemeler bankalar tarafından ödenecek.

Bankalardan Ek Ödeme Hazırlığı

2022 yılında 3 ay geride kalırken emekli maaş zamları da hesaplara yansıtılıyor. Bu zamlarla birlikte ise bankalarda emekli maaşlarına ek ödeme hazırlıklarına devam ediyor. Yaşanan yeni bir gelişme ile birlikte emekli maaşlarına ek olarak üç bin TL ödeneceği iddia ediliyor. Bu bankalar arasında ise Şekerbank ilk sırada yer alıyor. Bu konuda en dikkat çeken detay ise Şekerbank’ın ilk defa böyle bir hazırlık yapması olacak. Şekerbank tarafından belirtilen açıklamada ilk defa maaşını bu bankadan alacak olanlara anında 3 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Emekli olan vatandaş ilk maaşı bu banka üzerinden aldığı takdirde maaş hesabına hemen 3.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Şekerbank’tan Harika Promosyon Ödemesi

Milyonlarca emekli vatandaş istedikleri bankadan maaşlarını alabiliyor. 2022 yılında yansıtılan zam oranlarının yanı sıra bir güzel haberde Şekerbank’tan geldi. Banka tarafından yapılan açıklamada emekli maaşını Şekerbank'tan ilk defa alacak olanlara anında 3 bin TL promosyon ödemesi yapılacağı belirtiliyor. Banka üzerinden maaşlarını alacak olan emekliler bu promosyon ödemesinden faydalanabilecekler. Konuya dair bütün detaylar için Şekerbank şubeleri ve aynı zamanda mobil internet üzerinden bilgi alınabiliyor. Şekerbank aynı zamanda emekli maaşını kendi bankalarından alacak olan kişilere ise sıfır faizli nakit kredi seçenekleri de sunuyor. Banka tarafından sunulan bu promosyon ödemeleri bir ek gelir olarak ta dikkat çekiyor.