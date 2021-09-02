Son Dakika: Hasta Olan Kişilere, Emeklilik Yolu Açıldı, Erken Emekli Olabileceksiniz,

SGK malulen emekli olma şartlarına genişlik vererek bir çok emeklilik bekleyen iş kazası geçirmiş veya hasta kişiler artık emekliliklerini sürdürebilecekler. Gücünü kısmi veya tamamıyla kaybetmiş kişiler için emekli olmak artık çok daha kolay hale geldi. Kimse istemeden veya acı bir şekilde bu duruma düşmüşken birde geçim sıkıntısının üstüne insan psikolojik ruhsal sorunların artması kaçınılmaz bir hal alıyor.

İş gücünün yüzde 60 kısmını kaybetmiş ve raporlamış kişiler malulen emekli olabilirler. Kurum ve kuruluşlarla iletişime geçerek oluşturduğu raporu Sosyal Güvenlik Bakanlığı kişinin durumunu inceleyerek olumlu görülen kişiler malul sayılıp emekli edilirler. Maddi manevi kayıplarını biraz olsun giderme adına malulen emekli olma hakkı kazanan kişiler iş kazası geçirmiş veya kalıtsal hastalıkları olan kişilerdir.

Bununla birlikte hem kişi kaza geçirmiş olup hem de bazı hastalıklar kişinin emekli olma şartları arasında yer alır. Kişi bu hastalıklara sahip ise SGK üzerinden başvuru yapıp kısa sürede emekli olup hayatınıza daha rahat şekilde devam edebilirsiniz.

Malulen Emekli Olma Hakkına Sahip Hasta Grupları

Güncel raporlarını oluşturarak Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile iletişime geçip hayatlarının geri kalanını çalışamayarak geçirecek devlet desteği sağlanacak olan hasta grupları şunlardır.

. Lösemi

. Cilt Kanseri

. Triot Bezi Kanseri

. Akciğer Kanseri

. Meme Kanseri

. Mide Kanseri

. Böbrek Kanseri

. Prostat kanseri

bir kısmı olan bu kanseri türlerine ek bütün kanser hastalıkları malulen emeklilik hakkına sahiptirler. Bir diğer hastalık türlerinden bahsedecek olursak AIDS, böbrek yetmezliği olan kişiler, metabolizma ve endokrinoloji hastalığı, retina kanamaları, siroz, solunum hastalığı, epilepsi, demans, bipolar, görme ile alakalı bozukluklar, beyin tümörü, denge bozuklukları, organ kayıpları, şizofreni gibi ağır hastalık geçiren ve çalışma gücünü kaybetmiş kişiler ilgili hastane raporlarına kısa sürede oluşturarak kısa sürede malulen emeklilik desteğinden yararlanabilirler.

Bu destek ile kişi Emekli maaşını kendi belirlediği banka üzerinden alarak kısa sürede avantaj sağlayabilir. SGK üzerinden alınan bu avantaj için kişinin SGK binasına giderek başvuru yapmanız gerekir. Kimlik belgeniz ve sağlık raporunu ile kısa sürede başvurunuz onaylanır hale gelecektir. Kişinin sağlık raporu eğer kısa süreli ise bu nedenle kişi emeklilik hakkı kazanamaz. Sadece belirli iş kazaları ve belirli hastalıklara bağlı olarak kişi emeklilik hakkı kazanabilir. Bu hak ile kişi emeklilik hakkı ile kısa sürede rahata kavuşabilir. Başvuru yaptığınız zaman istediğiniz bankayı belirtmeniz gerekir.