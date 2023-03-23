Son dakika: Hane Başına 2750 TL İçin Başvuru Yapın! PTT ve kamu bankaları ödeyecek!

Son zamanlarda ekonomik krizin sebep olmuş olduğu Hayat pahalılığında birçok vatandaşın alım gücü düşmüş durumda gözüküyor. Hal böyle olunca ekonomik anlamda birçok sıkıntı ile yaşamını devam ettirmeye çalışan vatandaşlar devlet tarafından verilen yardımlardan faydalanıyor. Maddi anlamda zorluk çeken ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik olarak aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni bir sosyal yardım projesi hayata geçirildi.

Artan hayat pahalılığına zam olarak yansıyan bir unsur da faturalar oldu. Gün geçtikçe artan enerji fiyatları sebebiyle kış aylarında da mecburi olarak doğalgaz ve elektrik kullanan vatandaşlar ödemekte güçlük çekiyor.

Doğalgaz Yardımı Yapılıyor

Dar gelirli olan vatandaşlara yönelik olarak birçok yardım kampanyası düzenlenirken son zamanlarda da doğalgaz ve elektrik tüketim desteği ön plana çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi anlamda sıkıntı çeken ailelere yönelik olarak hane başına doğalgaz yardımı ve elektrik yardımı ödemesi gerçekleştiriyor. Bunun için ise belirli şartları taşımak belirlenen tarihler arasında başvuru yapmak gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı PTT aracılığı ile ödemiş olduğu yardımları her geçen gün üzerine yenisini ekliyor.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte doğalgaz ve elektrik faturaları ise vatandaşın belini büküyor. Bu anlamda devlet maddi anlamda zorluk çeken ve faturaları ödemekte zorlanan vatandaşlara yönelik olarak doğalgaz ve elektrik faturası desteği ödeme imkânını sağlıyor. Bu yardımdan faydalanacak olan kişilere yönelik PTT aracılığı ile hesaplara fatura yardımında bulunuluyor. Eğer ki hane içerisindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte biri tutarından az ise başvuru yaparak bu yardımlardan faydalanmak mümkün hale gelecek.

Başvurular ise e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler aracılığı ile yapılabiliyor. Bir diğer başvuru yöntemi ise ilde bulunan Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına giderek durumunuzu anlatmak. Başvurular sırasında T.C. kimlik numaranız ve isminize kayıtlı olan doğalgaz ya da elektrik faturası ibraz etmek gerekiyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar 2500 TL’ye kadar doğalgaz fatura desteği ya da elektrik faturası desteği alma imkânına kavuşuyor.