Resmi gazetede açıklandı: Asgari Ücrete Zam Yapıldı

2023 yılının 3. ayında olmamıza rağmen asgari ücrete yönelik yapılacak olan ara zam iddiaları gündeme oturmayı başardı. Bu söylentiden sonra asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da merak konusu olmaya başladı. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üssü oluşan deprem felaketinin ardından birçok vatandaş deprem bölgesinde yaşıyor ve vatandaşların burada birçoğu askeri ücretle yaşamını idame ettirmeye çalışıyordu.

Depremden sonra devlet birçok konuda tedbirini aldı ve deprem bölgesinde asgari ücretle çalışan vatandaşlara yönelik olarak önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Asgari ücretin ara zam söylentisi ise birçok konudan halen daha araştırılıyor.

Deprem Bölgelerinde Maaş Desteği Sağlanıyor

Deprem bölgesinde birçok anlamda sıkıntılar halen daha devam ediyor ve devlet 11 farklı bölgede hasar oluşan ve depremi yıkıcı etkisine mazur kalan illerde yepyeni önlemler almaya devam ediyor. Deprem bölgesinde bulunan vatandaşların herhangi bir yere kalıcı olarak göç etmesini engellemek adına asgari ücretin brüt olarak ödenmesinin teklifi gündeme geldi.

Bu konunun hemen ardından çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı aracılığı ile Yeni Bir açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamalar neticesinde yeni asgari ücret görüşmesi için çok yoğun bir şekilde talep söz konusu bulunduğunun ve asgari ücretin brüt tutarı kadar prim muafiyeti değerlendirmesinin şu an için görüşüldüğünü ifade etti. Eğer bu teklif tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul görülürse asgari ücret depremden etkilenen 11 il içerisinde çalışan vatandaşların asgari ücretleri toplamda 11.760 TL civarında olacağı da duyuruldu.

Ayrıca kurum vergilerinde de %90 oranında indirim sunulacağı paylaşıldı. Yine bu önlemdeki temel amaç ise depremden zarar gören vatandaşların çalıştığı il ya da ilçeyi herhangi bir şekilde tamamen terk etmesini önlemek amacıyla yapılacak. Bu konu ile ilgili olarak hazine ve maliye bakanlığı çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı ile birlikte sanayi ve ticaret odaları bir araya gelerek birbirlerine önerilerini sunuyorlar. Alınacak olan bu kararlar ve teşvikler sayesinde deprem öncesinde asgari ücretle çalışan vatandaşlar deprem bölgelerine herhangi bir şekilde terk etmeleri de önlenecek.