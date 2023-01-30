Son dakika haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! İtalyan yıldız geldi!

Son dakika haberleri… Ara transferde şu ana kadar iki hamle yapan Fenerbahçe bir bomba daha patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde’nin ardından Fabio Borini’yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya gelerek bu transferi bitirmesi bekleniyor. Bu sezon Süper Lig’de müthiş bir performans gösteren İtalyan yıldızla yurt içi ve yurt dışında çok sayıda takım ilgileniyor.

Sarı-Lacivertliler, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde’nin ardından Fabio Borini’yi de kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Karagümrük formasını giyen İtalyan kanat oyuncusu bu sezon Süper Lig’de gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

18 maçta 12 gol ve 7 asistle tam 19 gole katkıda bulunan Borini’nin ismi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda takımla anılıyordu. Ancak Fenerbahçe’nin flaş bir hamle yaparak yıldız futbolcuyu kadroya katmaya yaklaştığı öğrenildi. Bu bomba transferle ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.