Migroskop 1 Şubat 2023 aktüel kataloğunda lokum gibi indirim! Gören markete koşuyor! Poşet yetmedi çuval çuval alıyor!
Ülkenin en bilindik marketlerinden birisi olan Migros yine adını en tepelere kazıyacak bir indirim için kolları sıvadı.
Poşet yetmedi çuval çuval alıyor! Migroskop 1 Şubat 2023 aktüel kataloğunda lokum gibi indirim! Gören markete koşuyor! Yeni ürün listesini duyuran market 1 Şubat itibariyle yeni ürünlerini raflarına koyacak. İndirimleri merakla bekleyen vatandaşlar Migroskop aktüel kataloğu şeklinde araştırmalar yaptı. Özellikle bir üründe öyle bir indirim olacak ki gören çuval çuval alacak.
Migroskop 1 Şubat 2023 aktüel kataloğunda lokum gibi indirim! Gören markete koşuyor. Poşet yetmedi çuval çuval alıyor. Migros Şubat ayına özel ürün kampanyaları akılları baştan aldı. Yeni ürünlerin listesini merak edenler Ocak ayının son günlerinde Migroskop şeklinde aratma yapıp arama motorlarından cevap almaya çalıştı. Bu minvalde yeni ürünler de çok gecikmeden müşteriyle paylaşıldı. Özellikle bir üründeki indirim şaha kalkarken gözler yeni aktüel listesine çevrildi.
MİGROSKOP AKTÜEL KATALOĞU
Kızılay Afyonkarahisar Doğal Maden Suyu 6x200 Ml
18,75TL
% 61 İNDİRİM
Lahana Beyaz Kg
3,85TL
% 10 İNDİRİM
Migros Yeşil Mercimek 1000 Gr
23,90TL
% 20 İNDİRİM
Banvit Piliç Bonfile Kg
95,60TL
% 13 İNDİRİM
Migros Kırmızı Mercimek 1000G
19,50TL
% 48 İNDİRİM
Solo Peçete 200 Yaprak
29,90TL
% 20 İNDİRİM
Pastavilla Spagetti Makarna 500 Gr
11,80TL
% 20 İNDİRİM
Torku Süt 4X1 L
79,90TL
% 20 İNDİRİM
Pastavilla Burgu Makarna 500 Gr
11,80TL
% 21 İNDİRİM
Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L
22,90TL
% 20 İNDİRİM
Pastavilla Kalem Makarna 500 Gr
11,80TL
% 24 İNDİRİM
Torku Süzme Peynir 450 Gr
46,50TL
% 12 İNDİRİM
Lipton Ice Tea Şeftali Pet 1.5 Lt
17,50TL
Ülker Napoliten 33 G
6,95TL
% 20 İNDİRİM
Beypiliç Fileto Kg
88,72TL
% 22 İNDİRİM
Ekici Beyaz Peynir Kg
109,90TL
% 20 İNDİRİM
Pastavilla Kelebek Makarna 500 Gr
11,80TL
% 20 İNDİRİM
Banvit Piliç Pirzola Kg
61,52TL
Kızılay Erzincan Doğal Maden Suyu 6X200 Ml
18,75TL
% 10 İNDİRİM
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