Poşet yetmedi çuval çuval alıyor! Migroskop 1 Şubat 2023 aktüel kataloğunda lokum gibi indirim! Gören markete koşuyor! Yeni ürün listesini duyuran market 1 Şubat itibariyle yeni ürünlerini raflarına koyacak. İndirimleri merakla bekleyen vatandaşlar Migroskop aktüel kataloğu şeklinde araştırmalar yaptı. Özellikle bir üründe öyle bir indirim olacak ki gören çuval çuval alacak.

Migroskop 1 Şubat 2023 aktüel kataloğunda lokum gibi indirim! Gören markete koşuyor. Poşet yetmedi çuval çuval alıyor. Migros Şubat ayına özel ürün kampanyaları akılları baştan aldı. Yeni ürünlerin listesini merak edenler Ocak ayının son günlerinde Migroskop şeklinde aratma yapıp arama motorlarından cevap almaya çalıştı. Bu minvalde yeni ürünler de çok gecikmeden müşteriyle paylaşıldı. Özellikle bir üründeki indirim şaha kalkarken gözler yeni aktüel listesine çevrildi.

MİGROSKOP AKTÜEL KATALOĞU

Kızılay Afyonkarahisar Doğal Maden Suyu 6x200 Ml

18,75TL

% 61 İNDİRİM

Lahana Beyaz Kg

3,85TL

% 10 İNDİRİM

Migros Yeşil Mercimek 1000 Gr

23,90TL

% 20 İNDİRİM

Banvit Piliç Bonfile Kg

95,60TL

% 13 İNDİRİM

Migros Kırmızı Mercimek 1000G

19,50TL

% 48 İNDİRİM

Solo Peçete 200 Yaprak

29,90TL

% 20 İNDİRİM

Pastavilla Spagetti Makarna 500 Gr

11,80TL

% 20 İNDİRİM

Torku Süt 4X1 L

79,90TL

% 20 İNDİRİM

Pastavilla Burgu Makarna 500 Gr

11,80TL

% 21 İNDİRİM

Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L

22,90TL

% 20 İNDİRİM

Pastavilla Kalem Makarna 500 Gr

11,80TL

% 24 İNDİRİM

Torku Süzme Peynir 450 Gr

46,50TL

% 12 İNDİRİM

Lipton Ice Tea Şeftali Pet 1.5 Lt

17,50TL

Ülker Napoliten 33 G

6,95TL

% 20 İNDİRİM

Beypiliç Fileto Kg

88,72TL

% 22 İNDİRİM

Ekici Beyaz Peynir Kg

109,90TL

% 20 İNDİRİM

Pastavilla Kelebek Makarna 500 Gr

11,80TL

% 20 İNDİRİM

Banvit Piliç Pirzola Kg

61,52TL

Kızılay Erzincan Doğal Maden Suyu 6X200 Ml

18,75TL

% 10 İNDİRİM

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