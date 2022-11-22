Son dakika haberi: TBMM'den onay aldı! 2000den sonra emekli olanlara büyük müjde geldi! İntibak yasası çıktı

Son dakika haberi: 2000den sonra emekli olanlara büyük müjde geldi! İntibak yasası çıktı. TBMM'den onay aldı! Son dönemlerde emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler çok konuşuldu. Kayında yapılacağı düşünülen KPDK toplantısı da bu kapsamda merakla beklenmektedir. Toplantının ardından alınan karar doğrultusunda 2000 senesinden sonra emekli olmuş kişilere intibak zammının verilmesi söz konusu olacak. Kanunun onaylanması durumunda emekli maaşlarına 355 TL oranında bir zam yapılması bekleniyor.

İntibak Yasasının Kapsamı

Yaşanan gelişmeler ve değişimlerin ardından 2022 senesinde asgari emekli maaşı 2500 TL olarak belirlenmişti. Bunun yanında pek çok kişi sigorta ödemeleriyle prim günlerinin aynı olmasına rağmen farklı maaşlar alabiliyordu.

Bu yasa ile maaşlarda olumlu bir değişme ve farklılığı kapatma hedefi bulunuyor. Duruma bağlı olarak daha sonraki dönemlerde söz konusu yıl şartının biraz daha alta çekilmesi de mümkün olabilecek.

En düşük emekli maaşının da değişmesi bekleniyor. Buna göre 3855 TL asgari emekli aylığı olabilecek. Onay sürecinin ardından bir sonraki ay bu değişiklikler maaşlara yansıtılacaktır. Milyonlarca kişinin sıkıntılarını çözmek için atılan bu adım büyük önem taşıyor.

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