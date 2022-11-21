Dün Gece Onaylandı! Emeklilere Ödeme Cumhurbaşkanı İmzası Sonrasında Devam Ediyor

Emekli maaşı alan vatandaşlar için sadece Ziraat Bankası üzerinden maaş alan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı destekli ihtiyaç kredisi ödemesi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, kasım ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan emekliler veya maaş, taşıma işlemleri yapacak olan emekliler, 100000 TL ihtiyaç kredisine gelir belgesi vermeden alabilecek.

Emekli maaş alan vatandaşlar için sürekli olarak güncel kampanyalar yapan kamu bankaları bu sefer devlet destekli, faiz oranlarından yararlandırarak sizlerin hızlı bir şekilde kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve 100000 TL'ye kadar kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme verilecek.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde 24 ay vadeli, bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredinizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte yapabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşların diğer bankalardaki olan borçlarını kapatabilecekleri borç kapatma kredisi imkanı da Ziraat Bankası tarafından sağlanacaktır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, kredi işlemlerini gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ödemesi verilmektedir. Ziraat Bankası kredi başvurusunda gerçekleştirecek olan kişiler internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa banka müşterisi olup, internet şifresi oluşturması gerekiyor.