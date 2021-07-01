Son Dakika Haberi: Kredi ve Kredi Kartı Taksit Sayılarında Yeni Düzenleme Bugün Başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Mobilya, TV Alımları için kredi taksit sayısını azalttı. BDDK açıklaması ile birlikte, kredi kartı taksit sayılarında da yeni düzenlemeler yapıldı.

Yapılan düzenlemeler ile birlikte, basılı ve külçe hali olmayan kuyum ile ilgili harcamalarda en fazla taksit 3 ay olarak belirlendi. Taksit sayıları 6 aydan 3 aya indirildi ve bu durum zorunlu olacak.

Mobilya ve beyaz eşya alımları için taksit yapacak kişiler, kredi kartına 12 taksitten 9 taksite düşürüldü.

Televizyon alımlarında, 5000 TL üzeri TV alımı için 4 taksit yapılacak. 5000 TL'ye kadar olan TV alımlarında ise, en fazla 9 taksit olacak.

Kredilerde Vadeler Düştü

Taşıt kredilerinde vade süreleri de değişti. 120.000 TL'te kadar ve altında olan araç alımlarınızda, en fazla 48 ay vade yapabileceksiniz. 120.000 TL ve 300.000 TL arasında araç kredisi alacak kişiler ise en fazla 36 ay vadeli kredi alabileceksiniz.

300.000 TL üzerinde araç alımlarınızda ise 750.000 TL'ye kadar olan araçlar için en fazla 24 ay vade yapılacak. 750 bin TL ile 1.5 milyon değerindeki araçlar 12 ay vadeye kadar kredi alınabilecek. 1.5 milyon TL üzerinde araç alımlarınızda kredi kullanamayacaksınız.

Kredi Tutarları da Değişti

BDDK üzerinden kredi alacak kişilere de tutarlar hakkında güncelleme geldi. 120-300 bin TL araç alımlarınızda aracın yüzde 50'sine kadar kredi alacaksınız. 300 bin TL ile 750 bin TL arasında araç alımlarınızda ise yüzde 30, 750 bin TL ile 1.5 milyon araç alımlarınızda yüzde 20, 1.5 milyon tl üzerinde kredi olmayacak.

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