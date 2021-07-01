Emekli Olan Kişilere Akbank Müjdeyi Verdi. 1000 TL Ek Promosyon Verilecek

Türkiye’de nüfusla orantılı olarak emekli insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Emeklilik söz konusu olduğunda insanların seçmekte zorlandığı konulardan biri de maaşlarını hangi bankalardan çekecekleridir. Bankalar müşteri sayılarını artırmak amacıyla bu dönemlerde çeşitli kampanyalar yapmaktadır. Bu anlamda kamu ve özel bankaların yaptıkları kampanyalar tutar açısından farklılık göstermektedir. Kimi bankalar, bankalarından emekli maaşı çekecek insanlara daha yüksek promosyon ücretleri verirken kimi bankalar daha az promosyon ücretleri vermektedir. Bu tutarlar karşısında insanlar, en iyi fırsatı sunan bankaya yönelmektedir. Bazı bankalar 500 TL promosyon teklifi sunarken Akbank gibi bankalar emeklilere 1000 TL promosyon sözü vermektedir.

Emeklilerin promosyon alması için ilgili bankadan emekli maaşı çekmesi gerekmektedir. Emekli maaşını söz konusu bankadan çekeceğini taahhüt eden insanlara, banka belirli bir oranda promosyon vermektedir. Bu promosyon tutarları yeni emekli olmuş insanlar için oldukça önemlidir. Verilen promosyon miktarına bağlı olarak, pek çok insan emekli maaşlarını alacaklarını bankaları tercih eder. Dolayısıyla banka seçiminde promosyon tutarı oldukça önemli bir kriter olarak karşımıza çıkar. Tam bu noktada Akbank açıklamış olduğu teklifte, bankasından emekli maaşı alacak insanlara 1000 TL ek promosyon vereceği yönünde açıklama yaptı. Bunun üzerine pek çok insan, emekli maaşlarını Akbank’tan alma noktasında fikirlere kapıldı.

Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

Akbank’ın vermiş olduğu bu müjdeden sonra emeklilierin yüzünde bir tebessüm oluştu. Ortalama olarak 1.500-2.000 TL arasında maaş alan insanlar, promosyon sayesinde daha fazla maaş alabilecekleri için mutlu oldular. Bu promosyonun başlangıca mahsus olduğunu belirtmekte fayda var. Bunun yanı sıra güncel kampanyalar dahilinde emekli maaşını çeken insanlar, 3 yıl sonra aynı bankadan yeniden promosyon almaya hak kazanabilmektedir.

Ayrıca, çevresinde emekli olup da emekli maaşını farklı bankadan çeken insanları kendi bankasına taşıyan insanlara da çeşitli ek ödemeler yapılmaktadır.Kısacası, Akbank’ın sunduğu 1000 TL’lik ek promosyon teklifi, pek çok emekliyi Akbank’a yöneltmiş oldu. Farklı bir bankadan emekli maaşı alan insanlar da bu teklif üzerine Akbank’a geçiş yapmayı düşünmeye başladı.