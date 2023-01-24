Son dakika haberi geldi, Ev alacaklar dikkat! 0.69 Faiz Oranı İle Ev Almak Artık Çok Kolay

Toplu konut ilk evim projesi kapsamının hemen ardından başvuru yapan vatandaşlar heyecanlı bir şekilde düzenlenecek olan Kredi kampanyasını beklemeye başlamıştı. Devlet tarafından orta gelirli olan vatandaşlara yönelik yeni evim kampanyasında ise Türkiye’nin bütün bölgelerinde en az olarak peşinat istenmekte. Devamındaki ödemeler için ise devlet tarafından 0. 69 faiz oranı ile kredi kullandırmak artık mümkün hale geldi.

Düşük faizli olarak kullandırılacak olan Kredi de orta gelirlilere yönelik olarak yeni evim kampanyasında kullanılacak. Bu kampanya çok yoğun görülmekle birlikte orta gelirli vatandaşlara yönelik yeni evim kapsamında 15 sene vade ile birlikte finansman sağlanacak.

Yeni Evim Kampanyasına Destek

Devletin sunmuş olduğu yeni evim kampanyası başvuruları 16 Ocak tarihinde başlamış olacak. Bankalar hem projenin hem de kişilerin kriterlerinin uygunluğunu denetleyerek belirli projelere Kredi tahsisi yapacak. Bu Kredi kampanyasına başvuruda bulunmak için ise kara İzmir İstanbul Bursa Antalya Mersin ve Muğla’da ev sahibi olmak isteyen kişilerin o ilde 1 yıl boyunca ikamet etmiş artı aranacak. Bu iller dışında herhangi bir şekilde ikametgâh şartı gözetilmeyecek.

18 yaşının üzerinde olmak ve eşlerden birinin üzerine konutun olmama şartı da aranıyor. Ölüm boşanma gibi zorunlu sebeplerin dışında ise 5 yıl boyunca alınan evler kesinlikle satılmayacak. Yine aynı şekilde son bir yıl içerisinde herhangi bir şekilde konut satışı işleminde bulunmaması da önemli bir şekilde gözetilecek. Veraset aracılığı ile ev sahibi olan kişiler de bu sisteme dahil olabilecek. Vatandaşın yine bu sistem dahilinde son bir yıl içerisinde herhangi bir şekilde bir konutun satışına aracı olmamış olması gerekecek.