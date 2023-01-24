İŞKUR 88.093 personel alımı! KPSS şartı yok! Üstelik ilkokul mezunu olmanız yeterli! En az 8.698 TL maaşla...

En az 8.698 TL maaşla... İŞKUR 88.093 personel alımı! KPSS şartı yok! Üstelik ilkokul mezunu olmanız yeterli! İlkokul mezunu ya da vasıfsız işçilere yönelik yeni ilanlar sistemde yer alıyor. Pek çok farklı iş kolunda iş ilanları ile insanlar çalışma hayatında yer alıyor. İŞKUR 2023 ilanları insanlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği ilanlar hakkında da açıklamalar yapılıyor. İlkokul mezunu ya da vasıfsız işçilerde bu kapsamda değerlendiriliyor. Yakın zamanda iş başvuruları da yapılmaya başlandı. Firmalar tarafından paylaşılan ilanları kurumun resmi internet adresinde bulabilirsiniz.

Herkes İş Sahibi Olacak

İŞKUR yeni ilanlarını açıklayarak insanlara yeni iş ilanları sunmaya devam ediyor. İlkokul mezunu olan kişilerde bu sistem üzerinde yerini aldı. Yeni iş olanaklarını paylaşan İŞKUR ilanlarına göz atarak sizde iş sahibi olabilirsiniz. Vatandaşlar da akıllarına takılan soruların yanıtlarını da kurum üzerinden öğrenebiliyor. Kolay bir şekilde iletişim kurarak sizde ilanlar hakkında genel bilgileri okuyabilirsiniz.

İlkokul mezunları için paylaşılan ilanlar kapsamında sertifika sahibi olan kişiler çok daha iyi iş imkanlarından yararlanabiliyor. Başvurularınızı internet üzerinden çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. 2023 İŞKUR ilanları için hemen giriş yapabilirsiniz. İş ilanları üzerinden size uyan iş kollarına başvuru yapabilir ve çalışma hayatında yerinizi kolayca alabilirsiniz. Milyonlarca kişinin yararlandığı iş ilanları ücretsiz bir şekilde internet üzerinde paylaşılıyor.



Açık İş İlanları

Beden İşçisi (Genel) 17314

Temizlik Görevlisi 2760

Satış Danışmanı / Uzmanı 2144

Makineci (Dikiş) 1715

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1635

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1550

Ön Muhasebeci 1532

Ambar/Depo Görevlisi 1377

Konfeksiyon İşçisi 1340

Garson (Servis Elemanı) 1293

Şoför-Yük Taşıma 1164

Paketleme İşçisi 853

Büro Memuru (Genel) 852

Elektrikçi (Genel) 819

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 778

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