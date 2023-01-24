İŞKUR 88.093 personel alımı! KPSS şartı yok! Üstelik ilkokul mezunu olmanız yeterli! En az 8.698 TL maaşla...
İŞKUR 2023 yılında da insanlara iş imkanı sunmaya devam ediyor. Her ay düzenli olarak yeni ilanlarını yayınlayan İŞKUR müjdeli haberleri de vermeye başladı.
En az 8.698 TL maaşla... İŞKUR 88.093 personel alımı! KPSS şartı yok! Üstelik ilkokul mezunu olmanız yeterli! İlkokul mezunu ya da vasıfsız işçilere yönelik yeni ilanlar sistemde yer alıyor. Pek çok farklı iş kolunda iş ilanları ile insanlar çalışma hayatında yer alıyor. İŞKUR 2023 ilanları insanlar tarafından araştırılıyor. Milyonlarca kişinin merakla beklediği ilanlar hakkında da açıklamalar yapılıyor. İlkokul mezunu ya da vasıfsız işçilerde bu kapsamda değerlendiriliyor. Yakın zamanda iş başvuruları da yapılmaya başlandı. Firmalar tarafından paylaşılan ilanları kurumun resmi internet adresinde bulabilirsiniz.
Herkes İş Sahibi Olacak
İŞKUR yeni ilanlarını açıklayarak insanlara yeni iş ilanları sunmaya devam ediyor. İlkokul mezunu olan kişilerde bu sistem üzerinde yerini aldı. Yeni iş olanaklarını paylaşan İŞKUR ilanlarına göz atarak sizde iş sahibi olabilirsiniz. Vatandaşlar da akıllarına takılan soruların yanıtlarını da kurum üzerinden öğrenebiliyor. Kolay bir şekilde iletişim kurarak sizde ilanlar hakkında genel bilgileri okuyabilirsiniz.
İlkokul mezunları için paylaşılan ilanlar kapsamında sertifika sahibi olan kişiler çok daha iyi iş imkanlarından yararlanabiliyor. Başvurularınızı internet üzerinden çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. 2023 İŞKUR ilanları için hemen giriş yapabilirsiniz. İş ilanları üzerinden size uyan iş kollarına başvuru yapabilir ve çalışma hayatında yerinizi kolayca alabilirsiniz. Milyonlarca kişinin yararlandığı iş ilanları ücretsiz bir şekilde internet üzerinde paylaşılıyor.
Açık İş İlanları
Beden İşçisi (Genel) 17314
Temizlik Görevlisi 2760
Satış Danışmanı / Uzmanı 2144
Makineci (Dikiş) 1715
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1635
Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 1550
Ön Muhasebeci 1532
Ambar/Depo Görevlisi 1377
Konfeksiyon İşçisi 1340
Garson (Servis Elemanı) 1293
Şoför-Yük Taşıma 1164
Paketleme İşçisi 853
Büro Memuru (Genel) 852
Elektrikçi (Genel) 819
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 778
haber24.com özel haber