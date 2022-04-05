Son dakika haberi düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müjdeli Haber! Borç senet Kapatması Yapılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Müjdeli Haber! Borç senet Kapatması Yapılacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı. Borç senet kapatması yapılacak. Bankalara borcu bulunan vatandaşlar açısından müjdeli haber, son dakika açıklaması şeklinde geldi. Kamu bankaları üzerinden başlatılan devlet destekli borç kapatma kredisi yalnızca banka borçları açısından değil diğer taraftan herhangi bir yere senet ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ortaya çıkan borçların ödenmesinde de kullanılabilir. 100 bin TL’ye varan bu kredi başvurusu işlemlerinde bulunacak vatandaşların bazı koşullarının bankaların istedikleri kriterlerde olması durumunda kredinin çok pratik ve hızlı bir şekilde kullanılması mümkün olacak.

Müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, özellikle de emekli olmaları halinde emekli aylıklarını kamu bankaları üzerinden almaları koşulu ile kredi onayı alabilir. Eğer ki emekli maaşınızı biri başka bankada alıyorsanız müracaat işlemlerimizi yaptıktan sonra banka, sizlerin emekli maaşını taşımak suretiyle gerek diğer bankalarda bulunan bütün kredi ya da kredi kartı borçlarınızı kapatacak gerekse de üzerine ihtiyaç kredisi vermek sureti ile çok rahat bir nefes almanızı sağlayacak.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Kamu bankaları (Vakıfbank, Ziraat Bank, Halkbank) resmi internet sayfaları üzerinden yapılan son dakika kredi kampanyasında ayrıca katılım bankaları üzerinden faizsiz bir şekilde kredi kullanmak istemeniz durumunda Ziraat Katılım Vakıf Katılım ya da kamu Bankası olan emlak Katılım Bankası üzerinden faizsiz bir şekilde borç kapatma kredisini kullanabilirsiniz. Kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlar, banka şubelerine kimlik ya da gelir belgeleri ile beraber gidebilir ya da bankaların resmi internet siteleri üzerinden borç transferi kredisi sayfasına gitmek suretiyle buradan Kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirebilir.