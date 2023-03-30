Son dakika haberi! 3 bankadan emeklilere ek ödeme kararı onaylandı: Cumhurbaşkanı imzaladı

3 banka tarafından da yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank devlet destekli Olarak emekli olan vatandaşlara ek ödemeli Kredi imkanından faydalandıracağını açıkladı. 3 banka üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirerek belirli şartlar dahilinde hızlı bir şekilde işlem yapacak olan bu bankalar üzerinden 5 dakika içerisinde sonuç verirlerek hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar banka politikalarına uygun olmaları durumunda işlemlerini şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde yapabilecek ve kredileri hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve bu bankadan yapılan tüm emekli kredilerine katılabileceksiniz.

EMEKLİYE ÖDEMELER BAŞLADI

emekli maaş hesaplarınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi kullanmak için hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplarımıza yatırabileceğiniz bir kampanya sizler için açıklandı ve bu kampanya ile birlikte dilediğiniz zaman ödeme alabileceğiniz bir duyuru paylaşıldı. 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlara bu bankalar uygun faizlerle ödemeler gerçekleştirirken nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara da hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleriniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak sizlere verilecek olan bu krediler ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı ve banka müşterisi olan kişiler 3 ay ertelemeli Kredi kullanacağı açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartları uygun olarak hızlı bir şekilde ödemeler verirken kredi başvurularını banka şubeleri üzerinden gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları da üç ay ertelemeli olarak yeni bir kredi kampanyası başlattı.