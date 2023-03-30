Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden 7 gün içinde sizlere ödeme verecek 

Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden başlatmış olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak için 50.000 TL kredi başvurularını banka şubeleri üzerinden gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılmaktadır. nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmek için Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı sizlere düşük faizlerle kredi ödemeleri vermektedir.

Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden Kredi başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi paketi hazırladı ve başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara bu kredilerden faydalanmaları halinde ödeme vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası IBAN numarası üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde 50.000 TL'ye kadar sizlere 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte nakit işlemler yapılacak ve krediler hesaplara yatırılarak kullandırılacak.

Ziraat Bankası üzerinden IBAN numaranız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve kredileri hesabınıza yatırarak hemen kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek ödeme alacak olan tüm vatandaşlara bu bankalar 50.000 TL gelir belgesiz ödeme vermektedir.