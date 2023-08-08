Emeklilerin maddi ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya büyük ilgi görüyor. Kampanya kapsamında emekli maaşlarına göre değişen ödeme miktarları ile emeklilere nakit destek sağlanıyor. Bu kampanya, SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı ve finansal anlamda rahatlamalarını hedefliyor.

Emeklilere Özel Ödeme Miktarları

Ziraat Bankası'nın düzenlediği bu kampanyada ödeme miktarı, emekli maaşlarına göre farklılık gösteriyor. Kampanya şu şekilde işliyor:

3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3.000 TL ödeme yapılacaktır.

3.500 TL ile 7.499 TL arasındaki maaşlara 3.500 TL ödeme yapılacaktır.

7.500 TL ile 9.999 TL arasındaki maaşlara 4.500 TL ödeme yapılacaktır.

10.000 TL ve üzeri maaşlara ise 5.000 TL ödeme yapılacaktır.

Bu ödemeler, emeklilerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamalarına ve finansal rahatlamalarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Kolay Başvuru İmkanı

Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler için başvuru işlemleri oldukça basit ve kullanıcı dostudur. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyanlar, bu özel kampanyadan yararlanma fırsatı elde edebilirler. Başvurular Ziraat Mobil uygulaması, ATM'ler, müşteri hizmetleri veya kısa mesaj yoluyla yapılabilmektedir. Kısa mesajla başvuru yapmak isteyenler, “PRO” yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını 4757 numarasına göndererek kolayca başvuruda bulunabilirler.

Emeklilere Özel Fırsatlar

Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, emeklilere finansal anlamda destek olmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Özellikle emekli maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyanlar, bu özel kampanyadan yararlanarak ekonomik açıdan daha rahat bir yaşam sürdürebilirler. Kampanya sayesinde emekliler, beklenmedik nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir ve geleceklerini daha güvende hissedebilirler.