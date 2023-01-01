SGK bayram ettiren haberi verdi! Geriye dönük 5723 TL ödeme yapılacak! Yarın sabah hesaplarınızı kontrol edin

Yarın sabah hesaplarınızı kontrol edin... SGK bayram ettiren haberi verdi! Geriye dönük 5723 TL ödeme yapılacak! 2022 yılı için öngörülen cenaze tazminatı olarak 1. 250 TL ödemesinin yapılmasına karar verilmekte ve yalınıza ölen kişinin yakınlarına ödeme yapılacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu ölen kişilerin yakınlarına tek bir tık ile 4. 473 TL ödeyeceğini açıkladı. Başvuru yapmayanların hakkı 5 yıl sonra sona ermektedir.

Cenaze Tazminatı Alım Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen destek başvurusu şartı bulunmaktadır. Meslek hastalığı ya da iş kazası sonucunda ölenlerin yakınları ve devamlı olarak iş göremezlik geliri, maluliyet veya yaşlılık maaşı alanlar ile ölüm sigortası primini bildiren sigortalı kişilerin yakınlarına cenaze tazminatı verilmektedir.

Cenaze tazminatı verilecek kişilerin sadece ölen kişinin eşi, çocukları, kardeşleri, anne ve babasına ödemeleri yapılmaktadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna istinaden sigortalı kişiler için 2022 yılı için en az bir kişinin emekli maaşından az olmaması şartı ile 4. 473, 46 TL olarak cenaze yardımı yapılacağı belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan resmi duyuruda 2022 Cenaze Ödeneği tutarı olarak 1. 250 TL olacağı açıklandı.



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