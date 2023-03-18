Son dakika haber: Mart sonuna kadar 44.000 TL ödeme TC kimlik numarası ile alabileceksiniz...

QNB Finansbank tarafından yapılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği ve bu bankalar üzerinden kredi alacak olan kişileri düşük faizli 44.000 TL nakit ödeme yapılacağı açıklandı. QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar diledikleri zaman ödemeleri banka şubelerine gitmeden de cep telefonları üzerinden SMS atarak alabilmektedir.

QNB Finansbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz ve krediler hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır. 44.000 TL nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde ödemeleri gerçekleştirilecek ve krediler hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz ve bu kredileri hesaplarınıza yatırarak hızlı bir şekilde alabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsanız sizler de aynı gün içinde ödemeler yaparak Kredi işlemlerinizi hesabınıza yatırabilirsiniz. Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 44 bin TL nakit kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde vatandaşların hesaplarına yatırılarak kullandırılır ve başvuruları gerçekleştirecek olan kişiler sms ile yapmış oldukları başvurular sonrasında Kredi ödemelerini banka müşterisi olması durumunda hesaplarına yatırmaktadır.

44.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek için SMS atmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.