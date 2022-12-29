Son dakika haber: Emekliye müjde geldi, duyuru SGK’dan yapıldı, 10. 000 TL ve üzeri nakit çok kolay alınacak! Tek şart..

Son dakika haber: Tek şart var... Emekliye müjde geldi, duyuru SGK’dan yapıldı, 10. 000 TL ve üzeri nakit çok kolay alınacak! SGK emekliye 10.000 TL ve üzeri promosyon veren bankaları açıkladı. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi pek çok emeklinin gündeminde yer alan konuların başında gelmektedir. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası bankaların promosyon yarışı çok daha fazla hız aldı. Devamlı olarak güncellenen kampanyalar sonrası en yüksek emekli promosyon ödemesi 10 bin TL civarında oldu. Bu kapsamda yer alan ek gelir elde etmek isteyen SSK ve Bağ- Kur emeklileri hangi banka en çok promosyonu veriyor konusunda araştırmalar yapmaktadır.

Emekli Promosyonu Veren Bankalar

Emekli promosyonu veren bankalar emeklilerin gündeminde yer alıyor ve banka araştırması yapılmaktadır. İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, QNB Finansbank ve diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması durumunda çok daha ciddi oranlarda promosyon olanağı sunmaktadır.

Bu durumda banka emekli promosyon ücretleri kişiler tarafından araştırılmaktadır. Emekli promosyon ikramiyesi veren bankalar arasında TEB emekli maaşında 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki tane otomatik fatura ödeme talimatı olan emekli maaş müşterileri 5.500 TL nakit promosyon ödüyor.

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