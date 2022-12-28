Hızlı kredi başladı! Nakit ihtiyacı olan kişilere "Anında Ödeme" olacak, Son dakika haberi geldi

En hızlı kredi veren bankalar denildiği zaman aklımıza pek çok seçenek gelmektedir. Geçtiğimiz yıllarda pek çok özel banka ve devlet bankası hızlı kredi verme noktasında kampanyalar başlatmıştır. Bu sayede pek çok bankadan farklı koşullarda kredi alabilmeniz mümkündür. En hızlı kredi başvuru yöntemi ise bankaların belirlemiş olduğu numaralara atılacak olan kısa mesajlardır. Ayrıca bankaların online bankacılık uygulamaları da büyük bir kolaylık sağlamaktadır. En hızlı kredi alabilmek için bu yollardan bir tanesine başvurmanız gerekmektedir.

Anında Kredi İmkânı Sunan Bankalara Hangileridir?

Birçok banka anında kredi imkânını tüketicilerine sunmaktadır. Bu listenin başında ise bir devlet bankası olan Ziraat Bankası gelmektedir. Ziraat bankasından çok hızlı bir şekilde kredi alabilmek için kısa mesaj atılması yeterli olacaktır. Anında kredi başvurusu için Ziraat Bankası ayrı bir hat oluşturmuştur. Bu yöntem ile belirlenmiş numaraya istenilen bilgiler girilerek kısa mesaj atılması halinde banka en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.

Kredi notu düşük olan tüketicilerin ise bankalardan kredi alması daha zordur. Kredi notunuz düşük olsa bile bazı bankalardan kredi alabilmeniz mümkündür. Bu bankalar ICBC Bank, Finansbank, ING Bank, TEB, Akbank, Garanti ve Yapı Kredi bankalarıdır. Kredi notunuz eğer düşükse ve nasıl kredi alacağınızı düşünüyor iseniz belirtmiş olduğumuz listedeki bankaların başvuru şartlarını öğrenerek hızlı bir şekilde kredi için başvurunuzu yapabilirsiniz. Fakat kredi notunuz düşük olsa bile yine de kredi başvurusu yapabilmeniz için bazı koşulları sağlıyor olmanız gerekmektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişinin son altı ay içerisinde sigortalı olarak bir iş bünyesinde çalışmış olması gerekmektedir. Elbette bir kredi başvurusu için sağlanılması gereken klasik şartları da tüketicinin sağlıyor olması gerekmektedir. Pek çok banka farklı nedenlerle tüketicilere kolay kredi imkânı sunmaktadır. Bankaya gitmeden evinizden bu seçenekleri internet ortamından ya da bankaların müşteri temsilcilerinden kolayca öğrenebilir ve başvuru yapabilirsiniz

Kredi Alabilme Koşulları Nelerdir?

Kredi almak pek çok banka tarafından oldukça kolaydır fakat herhangi bir krediye başvurabilmek için belirli koşulların karşılanıyor olabilmesi gerekmektedir. Bu koşullar ise şöyledir;

Tüketicinin reşit bir birey olması,

Bankalarla düzenli bir çalışma geçmişinizin olması,

İpotek verilecek durumlarda eşlerin iki tarafının da rızasının yazılı olarak bankaya verilmesi,

Ailenin toplam kredisinin konut kredileri hariç kredi başvurularına dâhil edilmemesi,

Gelirin resmi belgeler ile bankaya ibraz edilebilir olması

Kredi başvurusu yapılabilmesi için bir tüketicinin mutlaka sağlaması gereken koşullardır.

Her bankanın kredi verme sistemi farklıdır ve hepsinin uygulamış olduğu faiz oranı değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar tüketicilere özel olarak da faiz oranı belirleyebilmektedir. Kredi başvurusu yaparken tüm bu koşullar göz önünde bulundurularak ve gerekli araştırmalar iyi bir şekilde yapılarak sürece başlanmalı ve kredi notunuzun düşmemesi adına ödemeler düzenli olarak yapılmalıdır.