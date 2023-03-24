Son dakika haber, Emeklilere yeni ödeme verilecek! Başvuru başladı...

Emekli maaşlarına göre işlem yapılacak. Yeni ödemeler kamu bankaları tarafından verilecek. Emekli maaşlarına göre kredi almak isteyenlere yeni haber verildi. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan emekliye 50 Bin TL ödeme gelir belgesiz olarak verilecek. 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli verilecek bu kredileri sadece kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi almak isteyenlere banka hemen sonuç veriyor. Kredi notu ve kredi faiz oranları üzerinden işlem yapacaksınız ve bu işlemlerde sonuç hızlı verilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar...

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yaptığı emekli kampanyasında düşük faizli ve devlet destekli emekli Kredisi verecektir. Başvuru yapacak olan kişiler emekli maaş hesaplarına göre işlem yapabilecek. 3 ay ertelemeli Kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere banka hemen sonuç vermektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi almak için başvurunuzu yapacağınız bir diğer yer ise mobil uygulaması olmaktadır. 3 kamu bankası hesabı üzerinden başvuru yaparak emekli maaşı hesabınız üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.

50 bin TL kredi alacak emekli 36 ay vadeye kadar kredi başvurusu yapabilecek ve bu kredileri hemen hesaplara atabileceklerdir. Bankadan hesabınız varsa, ödeme olarak sizlere 3 ay erteleme yapılırken, ayrıca masrafsız kredi için bankaya gitmeden mobil uygulaması üzerinden de kredi alabilirsiniz. 3 bankanın kendi mobil uygulaması üzerinden yapılacak kredi başvurusu gelir belgesiz olarak sunulmaktadır.