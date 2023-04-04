Son Dakika Haber: Devlet Destekli 0.48 Faizli Nakit Ödeme Yapılacak

0.48 faiz oranları ile birlikte devlet destekli olarak Kredi alacak olan kişilere Müjdeli Haber geldi. 30 Nisan tarihine kadar devam edecek olan bu kampanyaya katılmak isteyen kişilere Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ödemeler verileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişileri uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirerek Kredi ödemelerine hızlı şekilde yapacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapmış olduğunuz başvurular neticesinde Kredi ödemelerinizi 30 Nisan tarihine kadar almanız halinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli bu kredileri hızlı bir şekilde katılabilmektedir. 3 kamu Bankası üzerinden emekli olan kişiler ile birlikte uzun süredir aynı iş yerlerinde sigortalı olarak düzenli olarak çalışan kişiler başvuru gerçekleştirebilir ve kredi puanı da uygun olması durumunda 0.48 faiz oranları ile birlikte 5.000 TL kredi kullanabilir.

5000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlere uygun olarak verilecek olan bu kredilerden yararlanmak için hemen aynı gün içinde daha yüksek limitlerde de kredi kullanabilir ve bu kredilerde de uygun faizlerle işlem yapabilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan tüm kredilerde banka 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullandırırken kredi işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadır.