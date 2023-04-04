Son dakika müjdeli haber verildi, TC vatandaşı olan kişilere 40.000 TL ödenecek

40.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için son dakika haberi gece yayınlandı. TC vatandaşı olan herkes başvurularında gerçekleştirerek 40.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabilecek. özel bankalar tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturu olarak sizlere Kredi ödemeleri gerçekleştirilirken ilk taksit ödemenizde de 90 gün erteleme yapacağınız bir kredi paketi hazırlandı. 40.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız kampanya yapan Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlara verilecek olan kredilerde Kredi puanınızın uygun olması durumunda sizlere işlem yapılmaktadır. 1500 ve üzerinde bir kredi puanınızın olması durumunda başvurularınızı bu iki banka üzerinden de gerçekleştirebilecek ve kimlik numaranız üzerinden ödeme alabileceksiniz. daha önceki banka çalışmalarımızdan ötürü eğer kredi ve kredi kartı ödemelerinizi düzenli olarak yapmışsanız banka kredi puanınız yüksek olacak ve çok başvurunuzun da olmaması durumunda bu iki banka sizlere şubelere gelmeden de kredi imkanı sağlayacaktır.

Yapı Kredi Bankası bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu bankanın resmi internet sitesi üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu Akbank direkt uygulaması üzerinden yapılan vatandaşlar daha avantajlı ve gelir belgesiz ve masrafsız kredi kullanabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak istiyorsanız bu bankanın hesabı olan bir müşteri olmanız gerekiyor. Yapı Kredi Bankası ve akbank'ın internet sitelerine girerek güncel kredi faiz oranlarını ve diğer Kredi kampanyalarına da göz atabilirsiniz.