Son dakika haber: Bankamatik kartı kullanan kişilere 3 bankadan ödeme olacak: 25.000 TL bugün alın!

Bankamatik kartı kullanan vatandaşlar için başlatılan yeni ödeme haberinde, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 banka tarafından 25000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi doğru. Bankalar üzerinden nakit ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların başlattıkları bu kredi kampanyalarında istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek, uygun faizlerle ödeme alabileceğiniz bir paket hazırlandı. 3 banka tarafından da yapılan bu kredi başvurusunda, nakit ihtiyacı olup, kredi kullanacak olan tüm vatandaşların 25000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme alabilecekleri bir haber verildi.

Nakit kredi kullanacak olan vatandaşların bankalar üzerinden, bankamatik kartı ve kredi kartı kullanımları düzenli olarak yapılıyor ise başvurularını aşağıdaki bankalar tarafından gerçekleştirmeleri halinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde ödenecektir.

GARANTİ BBVA BANKASI

Garanti Bankası, kendi bankası müşterisi olan tüm vatandaşlar, 25000 TL kredi ödemesini mobil uygulama üzerinden 7 24 veriyor. Garanti Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar, internet şubesine veya bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak, 25000 TL kredi ödemesi alabiliyor. En düşük faiz oranlarında yararlanacağımız bu kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde ödeme tablosu oluşturarak kredinizi geri ödemesini yapabilirsiniz.

AKBANK

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılacak olan kredi işlemlerinde Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada direkt uygulaması üzerinden ödeme veriyor. Bankamatik kartı hesabınıza, Akbank üzerindeyse Akbank Direkt uygulama şifresi alarak başvurunuzu yapabilir ve kredi kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan kredi başvurularında, banka şubelerine giderek işlemlerinizi hemen yapabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda ne kadar kredi onayı aldı, hakkında bilgiler hemen öğrenebiliyor. 50 30 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmiş olacak ve bankadan kredi notumuza göre, 50000 TL'ye kadar ödeme alabileceksiniz.