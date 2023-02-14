Hızır gibi yetişti! Belirli bankalarda kaydı olanlara 25.000 ya da 50.000 TL ödeme müjdesi!

Belirli bankalarda kaydı olanlara 25.000 ya da 50.000 TL ödeme müjdesi! Hızır gibi yetişti! Yapılacak olan işlemler kapsamında dikkatli bir şekilde yapılacak olan işlemler sonrasında kişilerin ödeme almaları da mümkün hale gelerek işlemlerin hızlanmasına katkı sağlanması ve bu kapsamda da etkili bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Özenli bir şekilde gerçekleştirilecek olan işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden işlemler sağlanması mümkün hale gelerek etkili bir şekilde işlemlerin gerçekleştirilmesi ve daha sonrasında olumsuzlukların giderilmesi sonrasında etkili sonuçların elde edilmesi mümkündür. Özenli bir şekilde kişilerin belirli Bankalarda kayıt olması sonrasında işlemlerin gerçekleştirilmesi tamamlanmaktadır.

Özellikle kişilerin bankalara olan kayıtları sonrasında etkili bir şekilde sorunların çözümlerin elde edilmesi mümkün hale gelmektedir. Etkili bir şekilde yapılacak olan işlemler sonrasında herhangi bir sorun olmadan 50 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak olduğu da bildirilen noktalar arasında yer almaktadır. Etkili bir şekilde yapılacak olan işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeksizin çözüm önerilerinin elde edilmesi gerekmektedir. Kişiler bankaya yaptırdıkları kayıtları kontrol ederek bu işlemlerden yararlanmalarının sağlanarak etkili sonuçlar elde edilmekte ve daha sonrasında da özellikle ödeme alımı sağlanması mümkün olmaktadır.

36 Ay Vadeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

QNB Finansbank

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76.525 TL

Faiz Oranı

%1,99

Yıllık maliyet oranı %34,82

Aylık Taksit

2.118 TL

Akbank

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Faiz Oranı

%2,03

Yıllık maliyet oranı %35,62

Aylık Taksit

2.135 TL

CEPTETEB

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71.437 TL

Faiz Oranı

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Yıllık maliyet oranı %28,04

Aylık Taksit

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DenizBank

Toplam Maliyet

84.407 TL

Faiz Oranı

%2,51

Yıllık maliyet oranı %45,47

Aylık Taksit

TEB

Toplam Maliyet

71.437 TL

Faiz Oranı

%1,64

Yıllık maliyet oranı %28,04

Aylık Taksit

1.977 TL

Enpara.com

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76.265 TL

Faiz Oranı

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Yıllık maliyet oranı %34,29

Aylık Taksit

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Garanti BBVA

Toplam Maliyet

86.124 TL

Faiz Oranı

%2,62

Yıllık maliyet oranı %47,82

Aylık Taksit

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