Son dakika haber... ATM kartı üzerinden ödeme olacak...

Akbank tarafından başlatılan bu nakit kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemeleri alabilecekleri kampanya açıklandı. ATM kartı üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalarda sizlere başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenecektir. Sadece kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak nakit kredi kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyasından faydalanacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemeleri hızlı bir şekilde ödenecektir.

ATM kartı hesabınız üzerinden başlatılan kampanyada Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvuru yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. T.c kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulama ile birlikte Banka hesabı olan vatandaşların Akbank direkt uygulamasına giriş yapmaları durumunda kendi banka hesabına ödemeleri 7/24 alabileceğini de söylemek isteriz.

Akbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ATM kartı hesabı üzerinden alacakları bu ödemelerde 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme alabilirler. Bireysel müşteriler ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka müşterileri olmaları durumunda Kredi işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirecek ve diledikleri zaman bu bankadan yapılacak olan işlemlerde hesaplarına ödemeler alabileceklerdir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bu bankadan diledikleri zaman kredi ödemesi alabileceğini söylemek isteriz.