Kar fırtınası etrafı kasıp kavuracak! Montları da botları da hazırlayın! Şubat gelmeden lapa lapa kar yağacak! Normal şartlarda Aralık ayının sonunda, Ocak ayının ilk günlerinde 81 ilimiz beyaz örtüyle kaplanıyordu. Nihayet beklenen uyarı geldi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten Şubat ayını işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

Montları da botları da hazırlayın. Kar fırtınası etrafı kasıp kavuracak. Şubat gelmeden lapa lapa kar yağacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşın ilk gündem maddesi haline geldi. Soğuk hava dalgasının ülkeyi kaplaması neticesinde ne zaman kar yağacağı akıllarda yer edindi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten kar bekleyen vatandaşlara kritik uyarılar yaptı. İşte kar yağışının gerçekleşeceği tarih...

TÜRKİYE'YE KIŞ GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten açıklamasında, "Türkiye'ye Kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor." ifadelerini kullandı.

MİKTAR GİDEREK ARTACAK

Ökten Twitter hesabında yapılan açıklamaya "10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm'dir." sözlerini de ekledi.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

Ökten ayrıca İstanbul için önemli bir uyarıda bulunarak İstanbul'a güneyden güzel bir yağış kütlesi geliyor." dedi.

haber24.com özel haber