Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların yaşlı veya engelli yakınlarını evde bakmalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği evde bakım desteği programına yeni bir soluk getiriyor. Bu kapsamda, PTT aracılığıyla gerçekleştirilen mali yardımların yanı sıra evde bakım desteği miktarında da artış yapıldı. 15-16-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek ödemeler ile hak sahipleri, daha yüksek miktarda destek almaya başlayacaklar. İşte evde bakım desteği artışının ayrıntıları ve bu yeni destek programının önemi:

Evde Bakım Desteği Artışı:

Evde bakım desteği, yaşlı veya engelli bireylerin aileleri tarafından evde bakılmalarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir destek programıdır. Ailelere finansal bir destek sağlayarak, bakım ihtiyacı olan bireylerin daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olur. Bu destek kapsamında, evde bakım yapan ailelere sağlanan mali yardım miktarı, ağustos ayı itibarıyla yükseltilmiştir. Önceki 4.336 TL olan ödeme miktarı, 6.035 TL'ye yükseltilerek ailelerin daha iyi bir şekilde desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Başvuru ve Ödeme Süreci:

Evde bakım desteğinden yararlanmak isteyen aileler, güncel kimlik bilgileri veya kimlik belgeleri ile birlikte en yakın PTT şubesine başvuruda bulunabilirler. Başvuru süreci oldukça hızlı ve kolaydır. Aynı zamanda, aileler PTT şubelerinden başvuru yaptıktan sonra, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ödemelerini anında alabileceklerdir. Özellikle IBAN numarasını veren hak sahipleri ise ödemelerini hesaplarına direkt olarak alabilecekler.

Hak Sahipleri için Artışlı Ödemelerin Önemi:

Evde bakım desteği artışı, hem bakım ihtiyacı olan bireylerin yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda ailelere de finansal rahatlama sağlamaktadır. Ailelerin yaşlı veya engelli yakınlarına daha iyi koşullarda bakabilmeleri için verilen bu destek, onların günlük yaşantılarını daha kolay ve rahat bir şekilde sürdürebilmelerine katkıda bulunmaktadır. Ekonomik zorluklar yaşayan aileler için ise evde bakım desteği, önemli bir destek kaynağı olarak öne çıkmaktadır.