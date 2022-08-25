Gülşen Neden Gözaltına Alındı? Gülşen’e Gözaltı Kararı

Son dakika gelişmesi… Konserinde yaptığı konuşmalarla gündeme oturmuştu! Şarkıcı Gülşen için gözaltı kararı geldi… Şarkıcı Gülşen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyor… detaylar haberimizde.

Son günlerde birçok sanatçı farklı konulardan gözaltına alındı. Milyonlar tarafından sevilen şarkıcı Gülşen’de bugün gözaltına alındı. Gülşen neden gözaltına alındı? Şarkıcının gündeme oturan sözleri nelerdir?

İMAM HATİPLERLE İLGİLİ SÖZLERİ SONRASI GÜLŞENE GÖZALTI KARARI

Gelen son dakika bilgilerine göre büyük şarkıcı Gülşen, konserinde imam hatiplerle ilgili sözleri sonrasında hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılan Gülşen için gözaltı kararı da geldi.

Şarkıcı Gülşen’in son zamanlarda sosyal medyada nisan ayında verdiği konserinde yaptığı konuşmalar gündem olmuştu. Söz konusu konserde şarkısı imam hatiplerle ilgili kendi düşüncelerini paylamıştı. Sosyal medya ve bazı basın organlarında yer alan bu ifadeler sonrasında şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan” resmi olarak soruşturma başlatıldı.

İstanbul Başsavcılığından da konuya dair gelen açıklama şu şekilde;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülşen isimli sanatçının gösterisinde imam hatip liselerine yönelik ifadeleri TCK 216.madde kapsamında soruşturmaya alınmıştır.

GÜLŞEN KONSERİNDE NE SÖYLEDİ? GÜNDEM YARATAN SÖZLER

Nisan ayındaki konserinde ifade ettiği “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri sonrasında sanatçı Gülşen’e soruşturma açıldı.