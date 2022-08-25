PTT üzerinden ödeme alacak olan kişiler TC kimlik numarası ile 35.000 hemen aynı gün içinde alıyor

PTT üzerinden 35.000 ödeme almak isteyen vatandaşlar PTT'nin yapmış olduğu bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılması isteniyor. Banka şartlarına uygun olmanız durumunda 35.000 TL ödeme almak için şubelere gitmeden de SMS atarak başvuru yapma imkanı sizlere sunuluyor. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bireysel müşterilerin 18 yaşından büyük olması durumunda banka kredi puanı düşük olsa bile bankalarda herhangi bir sorunu yok ise aktif Bank ile birlikte verilecek olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 35.000 TL kredi kullanabilir.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde özellikle emekli maaşını PTT üzerinden alan kişilerin başvurularını gerçekleştirir gerçekleştirmez 36 ay vadeye kadar 35.000 TL ödeme verileceği açıklandı. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi alan vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda şubelere gitmeden de işlemlerini 5 dakika içerisinde yapabilecek onaylanan bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına başvuru yaparak da kullanabilecektir.

PTT şubelerine giderek PTT bireysel müşteri temsilcisi üzerinden aktif Bank kredi başvuru formunu alabilir gelir belgesiz olarak sadece kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. PTT üzerinden sms ile başvuru yapacak olan vatandaşlar ise PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 30 50 numarasına göndermeleri durumunda Kredi başvurusunda bulunabilir.

SMS ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra kredi şartlarına uygun olan vatandaşların başvuruları aynı gün içinde hesaplarına yatırılır onaylanan bu Kredi hakkında hızlı bir şekilde Kredi imkânından faydalanmanız durumunda da sizlere işlem yapılmaktadır. Size en yakın PTT şubesine gidebildiğiniz gibi ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarındaki güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve aylık hesaplamalarımızı yapabilirsiniz.