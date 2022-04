Son Dakika: Geri ödemesiz verilen 2500 TL, Ziraat Bankası Üzerinden Alabilirsiniz

Geri ödemesiz verilen 2500 TL, Ziraat Bankası Üzerinden Alabilirsiniz. Son dakika açıklamasına göre 2500 TL’lik ödeme geri ödemesiz bir şekilde yapılacak. Diğer taraftan 2 Nisan ile 1 Mayıs tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu Genel müdürlüğü tarafından satışı ya da kesimi gerçekleştirilen sığırlar için yetiştiricileri toplamda 2500 TL’lik ödemeyi yapılması kararı verildi.

Son dönemlerde Türkiye'de fiyatı pahalı olmayan belki de hiçbir şey kalmadı. Özellikle Ramazan ayının gelmesiyle beraber iftar sofralarında kırmızı et problemi yaşayan vatandaşlara el uzatan hükümet, Et ve Süt Kurumu aracılığı ile ucuz et satışına başlandığını duyurdu.

Et ve Süt Kurumu Ucuz Et Satışı Yapıyor

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat’ta yapmış olduğu ziyaret esnasında üreticilerle bir araya gelmiş ve ucuz et açısından şu açıklamalarda bulunmuştu: en uygun imkanlar ile vatandaşlarımızdan hayvanları alırız ve süratle tarım kredi olarak bunları piyasaya süreceğiz. Ramazan ayı geldi. Ramazan ayında da istiyoruz ki ucuz fiyat ile vatandaşlarımıza et süt kurumundan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim.

Tarım ve orman Bakanı Vahit Kirişçi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Et ve Süt Kurumunda Ramazan süresince market ortalamalarının ile yüzde 20 altında ucuz et satış işlemlerinin başladığını duyurmuş ve ucuz et satışına Kurban bayramında da aynı şekilde uygulanacağını söylemişti.