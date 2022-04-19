Çocuğu olanlara devlet para veriyor: PTT ATM'lerinden Paranızı Alabilirsiniz. Devlet, çocuğu olanlara nakit desteği sunuyor. Çocuk başına değişiklik gösteren miktarlarda ödeme yapılıyor. Çocuk sahibi ailelere 600 TL'ye kadar para desteği sunuluyor. Destek kapsamında hak sahiplerine PTT üzerinden bu paralar verilmektedir. 2015 tarihinden itibaren doğum yapmış bütün annelerin bu parayı alma hakkı vardır.

Devlet, çocuk sahibi ailelere nakit desteği sağlıyor. 1,2 ve 3 çocuklu ailelere PTT üzerinden İlk çocuk için 300 TL 2 çocuk için 400 TL 3 ve daha sonraki çocuklar için ise 600 TL tutarında para veriliyor.

Devletten Çocuğu Olan Ailelere 600 TL Kadar Ödeme!

Çocuk parası doğum gerçekleştiren bütün ailelere ödenmektedir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmekte olan yardımlara internet uygulamaları üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapmış bütün annelerin bu parasal destekten faydalanma hakkı vardır.

· İlk bebeğini dünyaya getiren annelerin T.C. kimlik numaraları üzerinden PTT'ye 300 TL tutarında bir destek ödemesi yapılırken,

· İkinci bebeğini dünyaya getiren annelerin T.C. kimlik numaraları üzerinden PTT'ye 400 TL'lik bir ödeme yapılmakta ve

· 3. Ve daha sonra dünyaya gelen her bebek için 600 TL tutarında ödeme annelerin T.C. kimlik numaraları üzerinden PTT'ye gönderilmektedir.

300, 400 Ve 600 TL’lik Ödeme

Yeni doğum yapmış bütün annelerin T.C. kimlik numaraları üzerinden gönderilen bu paralardan hakkınızı alınız. Diğer taraftan aile Bakanlığı il müdürlüklerine ve ilçede bulunmanız durumunda ise kaymakamlıklara da müracaat yaparak devletin doğum yapan annelere 600 TL ye kadar yapmış olduğu yardımlardan faydalanabilirsiniz.