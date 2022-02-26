Önemli Haber: Cumhurbaşkanı Duyurdu! Emekliye 15000 TL Ödeme Geliyor

Önemli Haber: Cumhurbaşkanı Duyurdu! Emekliye 15.000 TL Ödeme Geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından kamu bankaları aracılığı ile emeklilere 15.000 TL ödeme yapılacağı haberi geldi. Özellikle son zamanlarda ekonomik sıkıntı yaşayan emekliler için başlatılan bu kampanyada, ihtiyacı olan kişiler, 15.000 TL 36 ay vadeli devlet destekli emekli kredisine başvuru yapabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilecek olan bu kredilerde banka kredi şartlarına uygun olan tüm emekliler, başvuru yaptıktan sonra hesaplarına gelir belgesiz olarak emekli kredisi kullanabilecek.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan veya bu bankaya emekli maaşını taşıyan vatandaşlara devlet destekli 15000 TL ye kadar en düşük faiz oranlarıyla kredi imkanından faydalanacak. Daha önce bu bankadan kredi ve kredi kartı kullanmış olsanız bile banka sizlere hemen hızlı birşekilde internet bankacılığı üzerinden onay verecek ve sonucunuzu da hemen öğrenebileceksiniz. Size yakın olan Ziraat Bankası şubelerine giderek, ben sadece kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, 36 ay vadeli, 15 bin TL İhtiyaç Kredisi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank

Vakıfbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlarda, banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa, emekli maaş hesabı üzerinden internet şifresi oluşturması gerekiyor. Vakıfbank İnternet Bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar 3 ay ertelemeli olarak yapılacak olan bu kredilerde 15 bin TL ödeme alacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesini erteleme yapmak istiyorsa, başvuru esnasında söylemesi gerekiyor. Vakıfbank şubelerinden, Vakıfbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabiliyorsunuz.

Halkbank

Emekli maaşını Halkbank üzerinden alan vatandaşlarda, emekli maaşları aracılığı ile nakit kredi kullanabiliyor. Devlet destekli olarak verilecek. 15000 TL ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan emeklinin banka şubesinden, bankanın mobil uygulamasından veya internet bankacılığı üzerinden yapacağı tüm kredilerde masraf alınmayacak. İlk taksit ödemesinde 45 gün veya 90 gün erteleme yapan Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere sadece kredi değil, birden fazla kampanya yaparak nakit ihtiyaçlarını çözmek istiyor. Bankanın resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgileri alabilirsiniz.