Son Dakika Gelişmesi! 3600 Ek Gösterge Uygulamalarında Yeni Bir Hareketlenme Meydana Geldi. Hem memurların hem de emeklilerin gelir düzeylerinde artış yaratacak 3600 ek gösterge çalışmalarında detaylar ağır ağır net hale gelmeye başladı. Öğretmen, hemşire, din görevlisi, sağlık çalışanı ve polislere 3600 ek gösterge verilmesiyle beraber maaşlarında mühim bir artış görülecek. Alacakları tazminat düzeyi de artacaktır.

3600 Ek Gösterge Gelişmeleri…

3600 ek göstergesinin 2200’den 3600’e çıkması durumunda ikramiyelerde ve emekli maaşlarında hemen hemen yüzde 25’lik bir oranda artış sağlanacak! Ek gösterge durumunun düzenlenmesiyle birlikte 6 bin TL’lik emekli maaşı alan bir hemşirenin maaşında 1500 TL’lik bir artış meydana gelecek.

Statüye Göre Düzenleme Geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Vedat Bilgin’in yaptığı açıklama doğrultusunda 3600 ek gösterge çalışmalarının 2022 senesi içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağı bilgisine ulaşıldı. Öğretmenlerin, hemşire ve polislerin de aralarında yer aldığı 4 temel hizmet kolunun esas alınmasıyla birlikte kamu avukatları için de birçok düzenleme yapılacağı belirtildi.

Bu çalışma memurların yüzde doksanlık bir kısmını kapsaması ile dikkat çekiyor. Günümüzde birçok kişi aldığı emekli maaşı ile geçinemeyecek duruma geldi. Bu yüzden böyle ek gösterge gibi düzenlemeler yapılırsa herkes kemer sıkmaktan biraz daha uzaklaşabilir gibi görünüyor. Tabii ilerleyen zaman diliminde neler yaşanacağı belli olmaz. Hep beraber takip edip detaylıca göreceğiz.