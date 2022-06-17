İşCep Mobil Uygulamasını Cep Telefonuna İndiren Tüm İş Bankası Müşterileri 200 TL Kazanacak: Hemen Başvurun!

İş Bankası müşterisi olan her birey için birçok kampanya düzenleniyor. Eğer siz de 200 TL hediye para kazanmayı talep ediyorsanız akıllı cep telefonunuza İşCep uygulamasını indirerek maxi puan kazanabilirsiniz. Teknolojinin günden güne daha da gelişmesi neticesinde bankacılık işlemleri mobil aplikasyonlar üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Koronavirüs sürecinde kullanımı daha da yaygın bir form kazanan mobil bankacılık dünyası, herkese binlerce lira kazandırmaya da devam ediyor.

İş Bankası’ndan İşCep’lilere Büyük Jest Geliyor!

Şubeyi ziyaret etmeden tablet ya da akıllı cep telefonunuza İş Bankası’nın İşCep uygulamasını indirmeniz akabinde İş Bankası müşterisi olmak istiyorum ibaresine tıklayarak İşbank çalışanıyla gerçekleştireceğiniz görüntülü konuşmadan sonra İşbanklı olmuş olacaksınız. Bunun neticesinde de 200 TL maxipuan kazanacaksınız. İşCep mobil aplikasyonuyla müşteri olan herkese ilk kez İş Bankası müşterisi olması durumunda toplamda 200 TL’lik bir meblağda maxi puan verilmiş olacak.

Kampanya içerisinde sağlanan bu 200 TL’lik maxipuan ödülünün kazanılabilmesi adına 31.12.2022 tarihine değin İşCep uygulamasını telefonunuza indirip bankanın müşterisi olmalısınız. İş Bankası kredi kartına başvurmak istemiyorsanız bankamatik kartına başvurmanız da yeterli olacaktır. Kartınıza onay gelince yapacağınız 1 sefere mahsus 200 lira ve üzerindeki harcamalarınızda hesabınıza 200 TL hediyesi tanımlanacaktır. Böylece 200 TL maxi puanınızı doya doya harcayabilmiş olursunuz.