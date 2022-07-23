Gelir belgesiz, 18 yaş üzerinde olan tüm vatandaşlara ödenecek! 42.000 TL kredi için 1 banka işlem yapacak...

Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirerek, 42000 TL kredi verilmektedir. QNB Finansbank üzerinden başlatılan bu kampanyada 42000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması ve banka kredi puanı uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek istiyoruz.

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi notu uygun olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte bu bankadan istedikleri zaman gelir belgesiz olarak tüketici kredisi kullanabiliyor. Bankanın internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan, duyuru sonrasında kredi notu uygun olan kişilere hemen ödeme yapılacaktır.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

42000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermesi durumunda bu bankadan kredi başvurusunda bulunmuş olacak. QNB Finansbank 50 30 numarasına mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığını, hemen görebilecektir.

36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilecek olan bireysel müşteriler banka kredi puanı uygun olması durumunda sms atmadan banka şubelerine giderek de kredi kullanabiliyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde hem kredi kullanabilir hemde diğer bankadaki olan borçlarını kapatan, borç transferi kredisinden faydalanabilirler. Banka, resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurumuzu yaparak nekadar onay aldığınızı 5 dakika içerisinde görebilirsiniz.