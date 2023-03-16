Son dakika: Emekliye devlet destekli 9877 TL ödeme!

Emekliye verilecek olan 9.877 TL ödeme için Denizbank ve Akbank kampanya başlattı. emekli maaşı hesaplarınız üzerinden 9.877 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara Denizbank ve Akbank müşterisi olmaları durumunda Kredi ödemeleri hesaplarına yatırılarak kullandırılıyor. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşların 9877 TL ödeme alabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerini Bu banka üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi yapabileceğiniz Denizbank ve Akbank sizlere emekli maaşınızı kendi bankasından almaları durumunda daha yüksek limitlerde de kredi ödemeleri gerçekleştiriyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemler gerçekleştirilecek ve nakit ödemeler devlet destekli olarak kişilerin hesaplarına yatacaktır.

Denizbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faizlerle verilecek olan bu Kredi kampanyasından yararlanmak isteyen tüm vatandaşların SSK'lı emekli olması durumunda hesaplarına 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yatırılmaktadır. Denizbank aynı zamanda banka şubelerine giderek daha önce hiçbir şekilde Kredi kullanmamış olan vatandaşlara da 100.000 TL'ye kadar kendi banka politikalarına göre kredi ödemeleri vermektedir.

Denizbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için şubelere gitmeden hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilecek ve bu bankadan dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi ödemenizi alabileceksiniz.

Akbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Akbank müşterisi olması durumunda kredi başvurularını gerçekleştirebilecekler ve Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ödemeler alabileceklerdir. Akbank hesabı olan emekliler için başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan tüm emeklileri belirli şartlar dahilinde ödemeler verilirken ihtiyaç kredisi kullanacak olan Akbank müşterileri Akbank direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor.