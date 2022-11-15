Son Dakika: Gece Açıklandı! Emeklilere 100.000 TL Net Ödeme Haberi Verildi

Emekli maaşı olan vatandaşlarımıza, bankalar tarafından yapılan kampanyaları sürekli olarak kontrol etmektedirler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen kredi şartlarına uygun olması durumunda, aşağıdaki bankalar üzerinden emekli kredisi alabilirsiniz. Emekli kredisi başvurusunu gerçekleştirecek olan tüm emeklilerin 70 yaşına kadar olmaları, bankalar tarafından istenmektedir.

PTT

Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, sizlere 80000 TL kadar kredi ödemesi yapılıyor. 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte maaşını PTT üzerinden alan tüm emekler için destek kredileri ödenmektedir. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalar dahilinde hemen ödemeler alabilirsiniz. Emekli maaşı PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermesi durumunda da kredi alabilmektedir.

ŞEKERBANK

Emekli maaşını, Şekerbank şubelerinden alan veya emekli maaşını, Şekerbank şubelerine taşıyacak olan tüm vatandaşlara 100.000 TL 24 ay vadeli kredi ödemesi yapılacağı açıklandı. Emekli maaşını, Şekerbank şubeleri üzerinden alacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde 24 ay vadeli kredi ödemeleri 3 ay ertelemeli olarak gerçekleştirilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini yapacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte de kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Şekerbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler yapılarak onaylanan krediler, hesaplara yatırılmaktadır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi işlemlerinizi yapabileceğiniz ve onay olabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ile birlikte borç kapatma kredisi olarak 100000 TL kredi başvurusu yapabiliyor. Emekli maaşını kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlara avantajlı kredi seçenekleri devam ediyor. 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte sizlerde bu banka üzerinden dilediğiniz zaman, başvurumuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilir ve diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak da borç kapatma kredisi alabilirsiniz.