1 Dakika İçinde Hesabınıza Nakit Ödeme Alın! 300 bin TL'ye Kadar Ödeme Olacak

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, son zamanlarda özellikle ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırmaya devam etmektedirler. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve nakit, kullanabileceğiniz kampanyalara sizlerde hızlı birşekilde ulaşabilirsiniz. Yüksek limitli kredi kullanacak olan kişiler içinde hızlı bir şekilde kredi ödemesi verecek olan bir bankadan sizlere 1 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı, alacağınız hakkında bilgiler internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

1 dakika içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde ödemeler yapılarak ihtiyaç kredisi hesaplarına, Yapı Kredi Bankası aracılığı ile birlikte yapılmaktadır. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle kendi banka müşterisi olan vatandaşlara ihtiyaç kredisi ödemeleri hesaplarına hemen aynı gün içinde yatırılmaktadır.

BAŞVURU!!!

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onaylanan krediyi kullanabileceğiniz kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve Yapı Kredi Bankası üzerinde resmi internet sitesi, bankacılığı internet şifresi almış olmanız durumunda ise sizlere internet üzerinden de kredi ödemeleri yapılır.

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, başvuru yapmak istiyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurusu için ücretli bir mesaj atacak ve onaylanan bu tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanacaksınız. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştiriliyor. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen politikalar dahilinde, SMS ile şu şekilde başvuru imkanı sağlanıyor.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 44 11 numarasına gönderilen mesajlar sonrasında banka yetkilileri, sizlere detaylı olarak kısa mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı gösteren mesaj göndermektedir. En yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek, 300000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilir veya bu krediler ile birlikte diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabilirsiniz.